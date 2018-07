Früher bildeten sich Trauben von Jungen am Rand des Fußballplatzes, wenn das erste Schönwettertraining nach dunklen Wintermonaten lockte, erzählt Sabine Oster, Trainerin der Bambini, der jüngsten Fußballer beim 1. FC Ringsdorff-Godesberg. "Die Trainer konnten sich die besten Spieler aussuchen", sagt Oster. Heute könne sie sich glücklich schätzen, wenn eine Kindermannschaft zustande kommt. Die Mehrheit der jungen Mitglieder des nordrhein-westfälischen Fußballvereins stammt aus Familien ausländischer Herkunft, sagt Oster. Bundesweit haben mehr als 30 Prozent der Kinder im Alter bis zu zehn Jahren ausländische Wurzeln. Nur Vereine, die es schaffen, auch diese Gruppe an sich zu binden, haben eine Chance.

Seit Ganztagsschulen in ganz Deutschland wie Pilze aus dem Boden schießen, ergeht es vielen Vereinen wie dem 1. FC Ringsdorff: sie fürchten um ihre Zukunft. Immerhin haben rund 112.600 Mitglieder allein im Jahr 2009 ihrem Sportverein den Rücken gekehrt. Dabei gibt es eine Menge Kinder, für die es von Vorteil wäre, wenn sie sich im Verein und nicht auf der Straße austobten.

Hintergrund ist ausgerechnet ein Investitionsprogramm der Bundesregierung aus dem Jahr 2003. Es heißt "Zukunft Bildung und Betreuung" und stellt vier Milliarden Euro zur Verfügung, um den Ausbau von Tausenden Ganztagsschulen zu finanzieren. Es sollte dafür sorgen, dass Familie und Beruf vereinbar werden. Auch erhofft man sich mehr Gerechtigkeit durch die längere Betreuung für Kinder aus bildungsfernen Schichten. Erweist sich das Programm nun als Sargnagel für viele der rund 90.900 Sportvereine?

Hausaufgaben, Förderstunden, Arbeitsgemeinschaften und Bewegungsspiele in der Ganztagsschule fordern ihren Tribut: "Nach der Ganztagsschule sind die Kinder tot", sagt Oster. Viele Eltern hätten kein Interesse mehr, ihre Kinder nach anstrengenden Schulstunden wieder abzugeben und sie um 17 Uhr zum Fußballverein zu kutschieren. "Unsere Betreuer und Trainer sind berufstätig und können in der Regel nicht vor 17 Uhr auf dem Platz stehen", sagt Oster.

Die massive Präsenz von Ganztagsschulen zwingt die Sportvereine in der Stadt und auf dem Land dazu, sich zu modernisieren, professioneller zu werden. Nur Vereine, die gut ausgebildete und pädagogisch sowie am besten auch interkulturell versierte Übungsleiter aufbieten könnten, kämen für eine Schulkooperation in Betracht, erklärt Klaus Böger, Präsident des Landessportbundes Berlin.

Mit 800 Mitgliedern ist der Beueler Judo-Club in Bonn ein sehr großer Judoverein. Doch die Abwanderung der Kinder in die Ganztagsschulen hat den Verein bereits zwischen 250 und 300 Mitglieder im Alter von sieben bis zehn Jahren gekostet, sagt Rainer Wolff, der Vorsitzende. Im Unterschied zum 1. FC Ringsdorff hat der Judoverein mehrere Trainer hauptberuflich angestellt, die auch am frühen Nachmittag in den Schulen Kurse anbieten können – darunter einen Trainer angolanischer Herkunft. Der Verein kann so die Turnhallen während der Schulzeit nutzen, die sonst in der Regel bis 16 oder 17 Uhr von den Schulen belegt sind. So hat er sich zwar professionalisiert, aber der Nachwuchs schwindet weiter.

Zuerst standen zwölf Kinder auf der Judomatte in der Ganztags-AG, später nur noch drei, erläutert Wolff. "Es war sinnlos, die AG fortzuführen, denn Judo ist ein Teamsport, der davon lebt, dass man sich in der Gruppe gegenseitig aufputscht", sagt der Vereinsfunktionär. Hinzu kommt der Umstand, dass sich die Kinder im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) höchstens für ein halbes Jahr für den Kurs verpflichtend anmelden müssen. Für ein halbes Jahr lohne es sich erst gar nicht, die Eltern dazu aufzufordern, Judoanzüge zu kaufen. "Wir kämpfen jetzt ums Überleben", sagt Wolff