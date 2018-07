Diese Woche wird das Europäische Parlament darüber entscheiden, ob der Mutterschutz in der EU von 14 auf 20 Wochen verlängert werden soll. Die Verfechter der längeren Schutzfrist führen die Weltgesundheitsorganisation ins Feld, die sogar 24 Wochen empfiehlt. Es soll dem Wohl der Wöchnerin dienen und natürlich dem des Kindes.

Ein löblicher Vorschlag? Mitnichten.

Das Problem ist nämlich weniger, dass junge Mütter manchmal von Brustentzündungen gequält werden – dem Krankenversicherungsschutz sei Dank. Vielmehr sind es die schlechteren Einstellungschancen aller potenziell Gebärender. Oder die Erfahrung, dass viele Mütter nach einer Geburt oft lange Zeit überhaupt nicht mehr arbeiten und wenn doch, dann nicht mehr in Vollzeit.

Deutsche Frauen sind von diesen prä- und postnatalen Folgen besonders betroffen, obwohl wir hierzulande die schönsten Gesetze für Mütter haben. Es gibt die Elternzeit, nach der Frauen bis zu drei Jahren zu Hause bleiben dürfen, ohne den Anspruch auf ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Es gibt das Recht auf Teilzeitarbeit. Und wir haben einen Mutterschutz von 14 Wochen. Das Land sorgt sich also sehr um seine Mütter. Aus lauter Fürsorge sitzen sie am Ende in einem Gehege.

Sicher, die Frauen tragen für ihre Situation selbst Verantwortung. Sie können sich ja für eine frühe Rückkehr in ihren Job entscheiden. Die Versuchung, daheim zu bleiben, ist dennoch groß, und der Arbeitgeber rechnet immer mit dem Schlimmsten. Weitere legale Lockangebote zu Hause zu verweilen, würden die Situation der Frauen nur noch verschärfen.

Sinnvoll dagegen sind die Monate, die seit 2007 auch Männer Elterngeld beziehen können. Weil es zur Belohnung sogar zwei Monate lang Extrageld gibt, tun das einige von ihnen jetzt tatsächlich . Daher ist das Beste an den EU-Vorschlägen der vorgesehene Vaterschutz. Zwei Wochen sind im Gespräch. Es geht natürlich nicht um den Schutz der Gesundheit des werdenden Vaters. In diesem Vorschlag drückt sich vielmehr aus, dass Arbeitnehmer einen Wert haben, die Kinder bekommen können oder haben. Dieser Wert sollte irgendwann der gleiche sein – egal ob es um eine Frau geht oder um einen Mann.