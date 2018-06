Der Unterricht beginnt mal wieder mit gegenseitigem Kopfkraulen. Amelie wühlt durch Lauras Haar, Lukas begutachtet Nick. "Frau Meier, Frau Meier, ich hab eine!" – "Zeig mal. Nee, das ist nur eine Schuppe." – "Nick hat Schuppen, Nick hat Schuppen!" Na, wenigstens keine Läuse.

Der Mensch und die Laus: eine Erfolgsgeschichte. Für die Laus. Die Ursprünge des Menschen verlieren sich vor etwa sechs Millionen Jahren in der Düsternis des späten Miozäns. Die Laus hat schon mindestens 120 Millionen Jahre überstanden. Und Läuse auf deutschen Köpfen sind sogar häufiger geworden.

Ihr Geheimnis ist ihre Spezialisierung. Von den rund 3500 Arten, die auf Tieren leben, haben sich drei – Kleider-, Filz und Kopflaus – an den Menschen als Wirtstier angepasst. Die Kopflaus, unter Freunden Pediculus humanus capitis, hat sich über die Jahrtausende drei Beinpaare mit Klauen angeschafft, die exakt auf den Durchmesser des menschlichen Haares abgestimmt sind; deshalb ist sie so schwer loszuwerden. Ein bis drei Prozent aller Kinder in den Industrieländern haben die sesamkorngroßen Insekten auf der Kopfhaut. Entgegen einem der vielen verbreiteten Läuseirrtümer sind die Krabbler in der aktuellen Mützensaison nicht häufiger als zu anderen Jahreszeiten.

Kopfläuse Was tun bei Läusen? 1. Bescheid sagen Das eigene Kind ist mit Sicherheit nicht das einzige mit Läusen. Wer selbst behandelt, aber den anderen verschweigt, dass das Kind Läuse hatte, riskiert, dass es sich bald die der Klassen- oder Kindergartenkameraden einfängt. Nach dem ersten Befall vergehen oft vier bis sechs Wochen, bevor es juckt. Wenn also der Befall unentdeckt bleibt, vermehren sich die Läuse ungehindert auf andere Köpfe. 2. Nass auskämmen Mit bloßem Auge sind winzige junge Läuse, die dicht am Haaransatz bleiben, kaum zu erkennen. Man findet sie am besten, indem man die Haare mit Spülung behandelt, sie mit einem Lauskamm auskämmt, dessen Zähne rund 0,2 Millimeter auseinander stehen, und den Kamm an Küchenpapier abstreicht. Zum einen weiß man dann, wie schlimm der Befall ist, zum anderen ist man ein paar der Läuse schon mal los. An den Tagen fünf, neun und 13 der Therapie das Auskämmen zur Kontrolle wiederholen. 3. Zugelassene Mittel verwenden Das Robert-Koch-Institut listet derzeit drei Mittel auf Basis eines Chrysanthemen-Insektizids auf. Drei weitere Produkte bestehen aus dünnflüssigen Kokos-, Soja- oder Silikonölen, die den Läusen die Atemöffnungen verstopfen, sodass sie ersticken. Alle anderen Mittel sind weder in ihrer Wirksamkeit noch in ihren Nebenwirkungen ausreichend untersucht, sagen die Experten. 4. Keine Experimente Manche Eltern behaupten, bei ihnen habe das Läusemittel nicht gewirkt. Fast immer liegt das an falscher Anwendung. Manche verdünnen das Präparat. Viele wiederholen die Anwendung nicht in den festgelegten Abständen; dann überlebt in den Nissen die nächste Generation. Die zugelassenen Mittel kann man sich selbst aus der Apotheke holen, einen Arzt sollte man fragen, wenn Babys, Kleinkinder oder Schwangere betroffen sind. 5. Risiko minimieren Die Übertragung erfolgt zu 99 Prozent von Haar zu Haar. Das restliche Prozent, also Kämme, Bürsten und Haargummis mit heißer Seifenlauge und einer alten Zahnbürste bearbeiten. Bett- und Unterwäsche sowie Schlafanzüge wechseln. Auch Bezüge von Kindersitzen waschen oder absaugen. Kuscheltiere, Mützen und andere Textilien, die mit den Haaren in Berührung kommen, für drei Tage in eine verschlossene Plastiktüte stecken. 6. Mehr Infos Informationen zum Thema Laus bieten der Verein Deutsche Pediculosis Gesellschaft, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das Robert-Koch-Institut und das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Tipps für Pädagogen gibt das Fachportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Die Laus hat ihr Wirtstier gut erzogen. Viele Eltern benehmen sich, wenn sie bei ihren Kindern das große Kribbeln entdecken, so, als würden sie vom Läuseministerium für Völkerwachstum bezahlt: Bloß nichts sagen, ist doch peinlich. Wenn aber die Lausegören stillschweigend weiter in die Schule oder die Kita gehen, stecken sie einander immer wieder an. Läuse hat nicht ein Kind, Läuse hat die ganze Klasse oder Kindergartengruppe.

Deshalb vertrauen kluge Pädagogen nicht auf die Zettel, die Eltern unterschreiben müssen: "Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht und keine Läuse oder Nissen festgestellt." Kontrolle ist besser. Es soll auch Väter und Mütter geben, die vor dem Klassenraum alle Hemmungen, die Klassenschranken sozusagen, fallen lassen und einander die Schöpfe zausen.

Läuse verlassen einen Menschenkopf freiwillig nur, wenn sie in unmittelbarer Nähe einen anderen finden. Deshalb sind Kinder so gute Wirte: Sie stecken beim Spielen die Köpfe zusammen, halten weniger Sicherheitsabstand als Erwachsene. Statistisch gesehen erwischt es Sieben- bis Neunjährige am häufigsten und Mädchen doppelt so oft wie Jungen, offenbar nicht wegen der langen Haare, sondern weil sie einfach öfter die Köpfe zusammenstecken.

Die Kopflaus in ihrem evolutionären Lauf hält weder Salatöl noch Spiritus auf – Hausmittel, die manche Eltern ihren Kindern lieber in die Haare schmieren als vermeintliche "chemische Keulen". Die sind gar keine, sagen Biologen: Schon in der Antike wurde "persisches Insektenpulver" aus Chrysanthemen-Blüten verwendet; heutige Mittel basieren auf dem blumeneigenen Insektizid, zum Teil allerdings künstlich nachgebaut.