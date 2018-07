187 Milliarden Euro gibt der deutsche Staat laut OECD jährlich für Familien aus. Eine gewaltige Summe und deutlich mehr, als sich der Durchschnitt der OECD-Staaten seine Familien kosten lässt. Die Ergebnisse sind bekanntermaßen wenig befriedigend. Jedes sechste Kind ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von Armut bedroht. Die Geburtenrate liegt trotz aller Maßnahmen bei mageren 1,4 Prozent.

Da ist es begrüßenswert, dass Familienministerin Kristina Schröder derzeit das gesamte Tableau der familienpolitischen Leistungen von Wissenschaftlern überprüfen lässt. Dass das System transparenter, gerechter und effizienter werden muss, liegt angesichts von rund 150 familienpolitischen Einzelleistungen auf der Hand.

Bloß scheint bei den Familienpolitikern der Parteien diese Botschaft noch nicht angekommen zu sein. Sie fordern lieber weitere Einzelmaßnahmen. Gerade erst haben Kanzlerin und Ministerin versucht, die Debatte über eine Strafabgabe für Kinderlose abzumoderieren, da kommt aus Bayern schon die nächste Idee: Die Einführung eines Elterngelds II solle geprüft werden, findet die Vorsitzende der CSU-Familienkommission.

Und noch eine neue Maßnahme: das Betreuungsgeld

Doch auch Ministerin Schröder muss sich fragen lassen, wie ernst es ihr mit ihrem Reformeifer ist. Hätte sie doch mit Hinweis auf die anstehende Untersuchung ein gutes Argument an der Hand, weitere familienpolitische Wohltaten vorerst abzublocken.

Das allerdings tut sie mitnichten. Stattdessen arbeitet das Familienministerium derzeit an der Umsetzung eines Betreuungsgeldes , obwohl dies außer der CSU niemand wirklich will. Läuft die Kompensationszahlung für Familien, die ihre Kleinkinder nicht in Krippen betreuen lassen, doch auch allem zuwider, was die Familienpolitik der vergangenen Jahre erreichen wollte. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf etwa oder die frühzeitige Förderung benachteiligter Kinder in öffentlichen Einrichtungen.

Nichtsdestotrotz soll das Betreuungsgeld 2013 in Kraft treten, erst Mitte 2013 soll dann die große Untersuchung zu den familienpolitischen Leistungen vorliegen. Dass daraus in der aktuellen Legislaturperiode noch Konsequenzen gezogen werden, darf somit wohl ausgeschlossen werden.

Auch der Blick in die Vergangenheit stimmt wenig hoffnungsfroh, dass es in Zukunft in Deutschland eine in sich konsistente und effiziente Familienpolitik geben wird. Im April 2008 hatte das Bundesfamilienministerium schon einmal – damals unter noch unter Führung von Ursula von der Leyen – eine nach eigenem Bekunden "umfassende Bestandsaufnahme" der familienpolitischen Leistungen vorgelegt. Eine Streichliste fehlte. Begründung: Dies sei der komplexen Lebenswirklichkeit in Deutschland nicht angemessen. Mit anderen Worten: Wir wollen es allen recht machen, aber keinem weh tun. Bislang hat es nicht den Anschein, dass sich an dieser Haltung so schnell etwas ändern wird.