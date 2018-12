Bald ist der Sommer vorbei. Ich freue mich drauf. Weil wir dann mit unserer Tochter endlich wieder ungehindert aus dem Haus können. Bis jetzt scheitert das regelmäßig am Eis-Reflex.

"Ich möchte Eis!", sagt Luise, "ich will Eis!" ruft sie, "EIS!!!"

Dagegen ist erst mal nichts zu sagen, Kinder lieben Eis. Vor allem, wenn wie bei uns im Viertel ein Eiskiosk so perfide an einer Kreuzung platziert ist, dass man auf dem Weg zum Spielplatz oder Kindergarten genau daran vorbei muss. Und auf dem Rückweg ein zweites Mal.

Und jedes Mal, wenn das Eishäuschen in Sicht kommt, strebt Luise wie ferngesteuert der Eistheke zu. Egal, wo wir hin wollen. Egal, ob wir deshalb zu spät kommen. Ganz egal, was wir dazu sagen. Und wehe, man versucht, sie davon abzuhalten. Etwa mit dem Einwand, es schütte gerade furchtbar und wir müssten weiterrennen. "Papi, du bist blöd!", schrie mich meine tränenüberströmte Tochter an. "Nie darf ich Eis! NIE!".

Ich hätte mich vor allen am Eisstand Wartenden damit rechtfertigen können, dass Luise ihr letztes Eis erst vor knapp vier Stunden bekommen hatte, aber das hätte ausgesehen wie die Notlüge eines überforderten Vaters.

Familienglück Kolumne Serie Infobox Familienglück - die Kolumne © Mark SpörrleMama und Papa gehen arbeiten, die Kleine in den Kindergarten. Das perfekte Familienglück ist nur eine Frage der Organisation, oder? Mark Spörrle schreibt in seiner Kolumne "Familienglück" über die Tücken des Alltags.

Dabei habe ich gar nichts gegen Eis. Aber die Kugeln an diesem Kiosk werden von Jahr zu Jahr teurer und kleiner. Und schmecken umso wässriger, je länger die Schlange der von ihren Kindern zum Anstehen Genötigten wird. Hundert Meter weiter gibt es eine zweite Eisdiele, ohne Warteschlange, mit größeren Kugeln, die sehr gut schmecken.