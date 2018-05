Die westdeutschen Bundesländer haben leichte Fortschritte bei der Betreuung von Kleinkindern gemacht. Aus einem Vergleich von Daten aus dem März 2012 mit Daten aus demselben Monat im Vorjahr geht hervor: In den sogenannten alten Bundesländern verbesserte sich die Quote von 19,8 auf 22,3 Prozent aller Ein- und Zweijährigen, die in einer Kindertagesstätte oder von Tageseltern betreut werden.

Die Zahlen aus der Studie Kindertagesbetreuung regional 2012 , einer gemeinsamen Veröffentlichung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, belegen jedoch auch einen weiterhin großen Rückstand gegenüber den ostdeutschen Ländern, wo unverändert 49 Prozent der Kinder unter drei Jahren ein Angebot zur Tagesbetreuung nutzen.

Im März 2012 wurden bundesweit 27,6 Prozent aller Kleinkinder in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege betreut; ein Jahr zuvor waren es 25,2 Prozent. In mehr als drei Viertel der westdeutschen Landkreise und kreisfreien Städte gab es eine Betreuungsquote zwischen 15 und 30 Prozent.

Spitzenreiter unter den Ländern ist Sachsen-Anhalt mit 57,5 Prozent. Dort sind auch die Kreise mit den höchsten Betreuungsquoten zu finden: Der Landkreis Jerichower Land erzielte 63,3 Prozent, gefolgt vom Landkreis Börde mit 62,0 Prozent und dem Salzlandkreis mit 61,2 Prozent.

In Westdeutschland schnitten Heidelberg (40,4 Prozent) und Coburg (40,0 Prozent) am besten ab. Die bundesweit niedrigste Betreuungsquote gab es in der fränkischen Stadt Amberg (4,7 Prozent).