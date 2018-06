Vergangene Woche wurde ein neues Gesetz zum Umgang mit Patienten in der Psychiatrie beraten und mit großer Mehrheit verabschiedet: Psychiater in der Klinik dürfen Menschen jetzt zwangsweise mit Medikamenten behandeln, sofern eine Selbst- oder Fremdgefährdung des Patienten nachgewiesen oder diagnostiziert wird, also in Fällen wie Selbstmordabsicht, Selbstverletzung oder Gewalttätigkeit. Betroffen sind oft Depressive, Magersüchtige, Alkoholkranke oder auch alte Menschen.

Auch bisher wurden Einweisungen und Behandlungen etwa mit Neuroleptika, schweren Sedativa oder Elektroschock-Therapien ohne Zustimmung des Betroffenen angeordnet. Neu ist aber erstens, dass Ärzte nun eine Rechtsgrundlage dafür haben. Zweitens muss nun jeder Fall einem Richter vorgelegt werden. Wer für die Kontrolle zuständig ist, wird also festgelegt. Vor dem Gesetz konnte ein vor oder sogar während der Behandlung eingesetzter Betreuer auch allein über die Behandlung entscheiden.

Nach der Wende im Fall Mollath verwies Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) zudem darauf, das neue Gesetz sehe Zwang nur "als allerletztes Mittel" vor. Es schreibt vor, dass der "zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme" deutlich höher sein muss als die möglichen Beeinträchtigungen.

Das Kabinett hatte den neuen Gesetzesentwurf erarbeitet, nachdem in zwei Fällen der Bundesgerichtshof im Jahr 2012 die Zwangsbehandlung untersagt hatte. Das Gericht verwies damals darauf, die bisherige Praxis habe seit 1945 keine gesetzliche Grundlage.

Öffentlich diskutiert wurde der neue Gesetzesentwurf kaum. Dabei könnten viele Menschen betroffen sein. Jedes Jahr werden rund 1,2 Millionen Patienten stationär psychiatrisch behandelt, etwa 150.000 davon gegen ihren Willen.

Verbesserung oder Grundrechtseingriff?

Die Justizministerin hält das neue Gesetz für eine "deutliche Verbesserung der Situation". Denn die Rechtsunsicherheit der Ärzte verschwinde, außerdem würden die Anforderungen für eine Zwangsbehandlung klarer definiert. Auch von Ärzte-Vertretern wird das Gesetz fast ausnahmslos begrüßt. Christa Roth-Sackenheim, Vorsitzende des Berufsverbandes deutscher Psychiater (BVDP), sagt: "Jetzt darf ein Mensch nach der Zwangseinweisung in die Klinik behandelt und nicht nur verwahrt werden, das regelt das neue Gesetz."

Der Abgeordnete Wolfgang Neskovic, bis vor kurzem Linkspartei, jetzt parteilos, spricht dagegen von einem der "schwersten Grundrechtseingriffe". Das Gesetz sollte im Eilverfahren bereits im November verabschiedet werden. Nach Intervention des Bundesbeauftragten zum Schutz Behinderter, Hubert Hüppe (CDU), wurde aber ein neuer Termin festgesetzt. Experten wurden in der Zwischenzeit angehört und eine längere Plenar-Debatte anberaumt.

Auch der Präsident des Allgemeinen Patienten-Verbandes Christian Zimmermann sieht die Neureglung kritisch und verweist auf die vielen Unrechtsfälle durch Zwangsbehandlungen, die Schlagzeilen gemacht haben. Matthias Seibt, der Vorsitzende des Bundesverbandes der Psychiatrieerfahrenen (BPE), hält das Gesetz schon allein deshalb für falsch, weil UN-Konventionen zu Patientenrechten Zwangsbehandlungen als Menschenrechtsverletzung einstufen.