Wir waren perfekt vorbereitet für die Fahrt in den Urlaub. Wir nahmen nicht die Bahn, uns war nicht nach Sauna oder Tempospurts mit Gepäck. Wir nahmen nicht das Flugzeug; wir wollten die Umwelt schonen und pupsende Mitflieger meiden. Wir hatten zwei Extra-Tage Urlaub genommen und das Auto fix und fertig gepackt. Alles was noch fehlte waren die Zahnbürsten, meine Brille und der kleine Rucksack, der gepackt vor Luises Bett stand und in den nur noch ihr Kuschelschaf Mehmeh musste.

Wir würden also ganz entspannt um drei Uhr früh aufstehen, um Punkt vier Uhr losfahren und nach 700 Kilometern gegen Mittag da sein.



Um viertel vor vier vermisste Luise Mehmeh. Um fünf vor vier, ich saß im Auto und trommelte auf das Lenkrad, war Mehmeh immer noch weg. Um fünf nach vier war Mehmeh endlich gefunden.



Wir fuhren los. Bis zur Ausfahrt der Tiefgarage.



"Halt!", rief Luise, "ich habe mein Buch vergessen!"



"Das macht nichts!", sagte ich. "Du kannst eine CD hören, aus dem Fenster sehen, schlafen..."



Der Rest meiner Worte verlor sich in empörtem Geschrei.



Wie sich herausstellte handelte es sich um ein ganz bestimmtes Buch, das Luise seit Wochen unbedingt lesen wollte. Ausgerechnet dieses Buch, stellten wir nach einem Spurt zurück in die Wohnung fest, war in Luises Bücherregal nicht auffindbar. Ein anderes Buch kam aber für unsere Tochter nicht in Frage. Wir durchsuchten hastig die Wohnung. Aber das Buch tauchte erst dann auf, als die Liebste auf die Idee kam, Luises Rucksack zu durchsuchen.



"Eben war es noch nicht drin!", beteuerte Luise, als ich sie wortlos zurück zum Auto schob. "Und meine CDs haben wir auch vergessen, heh, was machst du mit meinem Rucksack?!"



Diesmal hatte Luise zwar recht, aber wir waren mittlerweile gute 35 Minuten in Verzug, also bestand ich auf der sofortigen Abfahrt. Luise schrie, ich sei "der gemeinste Papa". Die Liebste gab flüsternd zu bedenken, dass die Hörbücher eine Wunderwaffe waren, die Luise davon abhalten würde, schon nach den ersten zehn Minuten herumzuquengeln, ob wir bald da seien.



Wir kehrten um. Der Stapel mit den für die Fahrt ausgesuchten CDs war nicht aufzufinden.



Wir teilten uns auf: Luise wählte im Schneckentempo ein paar Ersatz-CDs aus. Die Liebste trieb sie an. Ich kehrte in die Tiefgarage zurück und bat das Navigationssystem um eine schnellere Route. Es meldete Verkehrsstörungen und erhöhte die prognostizierte Fahrtdauer um eine Stunde. Im Radio jubelten die Moderatoren, es würde ein heißer Tag werden. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben.



Bis die Liebste über Handy anrief und sagte, Luise habe Bäuchleinweh.



"Das kann nicht sein", rief ich, "das akzeptiere ich nicht!"



Nein, natürlich durfte Luise auf die Toilette. Auch ein zweites Mal und ein drittes Mal. Danach hatte sie Hunger. Nicht auf die Reisevorräte, sondern auf ein Müsli aus der Küche.



Die Liebste sagte, wenn wir sowieso noch in unmittelbarer Nähe unserer Wohnung seien, würde sie währenddessen gerne schnell einen Kaffee trinken, das sei eine Sache von nur fünf Minuten. Ich erinnerte, dass wir die erste Kaffeepause zwei Stunden nach Fahrtantritt geplant hatten. Die Liebste sagte, es seien nun quasi zwei Stunden nach Fahrtantritt. Ich gab nach, zumal ich, der Stress, plötzlich wahnsinnige Lust auf Rührei hatte.



Der Nachbar öffnete im Schlafanzug, als ich klingelte, um zu fragen, ob wir ein paar der Eier, die wir ihm gestern überlassen hatten, umständehalber zurückhaben könnten. "Natürlich", sagte er. "Falls Ihr heute Mittag noch da seid: Es gibt Nudelauflauf..."



Ich lächelte, das werde nicht nötig sein.