Happy End statt Klagewelle? Es sieht so aus, als hätte die Bundesregierung ihr Versprechen gehalten. Knapp 800.000 Plätze sollen ab kommendem Kita-Jahr, das im August beginnt, zur Verfügung stehen. Das sind gut 20.000 Plätze mehr, als die Bundesregierung an Bedarf errechnet hat. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder spricht von einem erfreulichen Ergebnis; Bund, Länder und Kommunen hätten einen "beachtlichen Endspurt" hingelegt. Schließlich haben Eltern ab 1. August einen Rechtsanspruch, ihre unter dreijährigen Kinder in einer Kita unterzubringen. Eine Klagewelle wird ausgeschlossen.







Doch die Zahlen verschweigen, wo die Schwächen liegen. Denn die Bedarfsquote von 39 Prozent, die in Elternbefragungen ermittelt wurde und mit der man auf die deutschlandweit benötigten 780.000 Plätze kam, sagt noch nichts über den tatsächlichen Bedarf und die Qualität der Kitas aus. Viele Eltern suchen händeringend Plätze für ihre Kleinen. Während in Westdeutschland Plätze fehlen, benötigen die Kitas in Ostdeutschland mehr Erzieher.

Wettbewerb um die schönsten Zahlen

Zudem weiß niemand so genau, wie viele Kita-Plätze wirklich fehlen. Während der Bund von mehr Plätzen als erwartet ausgeht, vermeldet das Statistische Bundesamt in Wiesbaden knapp 200.000 Plätze zu wenig. Zum Stichtag am 1. März 2013 wurden rund 558.000 Kinder betreut. Diese Zahlen geben aber laut Familienministerium nicht den aktuellen Ausbaustand wieder, da die Statistiker nur Kinder zählen, die am 1. März in einer öffentlich geförderten Kinderbetreuung waren.

"Ich vermute, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen wird", sagt Ulrich Maly, Präsident des Deutschen Städtetages. Es gehe aber nicht darum, wer die schönsten Zahlen präsentiert, sondern um die realen Probleme, so Maly weiter. Und die finden sich vor allem in den Ballungsgebieten.

Dort ist die Nachfrage höher als in den ländlichen Gebieten: "In Städten leben mehr Alleinerziehende, mehr Doppelverdiener, mehr Menschen mit Lebensentwürfen, die Betreuung notwendig machen. Wir werden am Ende Versorgungsquoten von 60 Prozent oder sogar mehr brauchen. Das lehrt uns die Erfahrung aus Städten im Osten wie Leipzig oder Dresden", sagt Maly. Die Städte bauen also weiter aus. Ab 1. August wird etwa in Frankfurt eine Betreuungsquote von 38 Prozent erreicht, die bis 2016 auf 50 Prozent gesteigert werden soll.