Nach einer heftigen Debatte über ein Familienpapier der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zeigt sich der Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider offen für Korrekturen. Zunächst werde es einen Diskussionsprozess bis Ende des Jahres geben. "Danach wird der Rat entscheiden, ob und was ergänzend zum Thema gemacht wird", sagte Schneider.

In dem im Juni vorgestellten Papier rückt die Kirche von der traditionellen Ehe als der alleinigen Norm ab und ruft zur Unterstützung auch anderer Lebensformen wie etwa Homosexualität auf. Das Papier stieß auch innerhalb der EKD auf Kritik. An diesem Samstag soll das Thema auf einem Symposium in Berlin erörtert werden, im November auf der EKD-Synode in Düsseldorf .

In einem Interview der Berliner Zeitung hatte Schneider im August gesagt: "Ich bejahe allerdings die Homosexualität als Ausdruck der Liebe zwischen zwei Partnern. Denn Sexualität dient nicht nur der Zeugung von Kindern, sondern auch dazu, Liebe auszudrücken und sich gegenseitig Lust zu schenken."



Schneider sagte in dem Interview: "Die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Liebe auch in dem Familienpapier geschieht unter der Voraussetzung, dass es Menschen gibt, die sexuell nur vom eigenen Geschlecht angezogen werden und mit ihrem Partner eine vertrauensvolle und verlässliche Beziehung leben. Homosexualität ist keine Krankheit. Um es fromm zu sagen: Der liebe Gott hat wenige Menschen so gemacht."



Schneider sagte nun, möglich wäre auch, dass das Papier "erstmal so bleibt, aber vielleicht ergänzend etwas gemacht wird". Er räumte Versäumnisse bei der Veröffentlichung des Papiers ein: "Es gibt ein Versäumnis, das ich im wesentlichen mir selber zuschreibe." Es sei nicht deutlich genug gemacht worden, was Ziel und Anliegen der Schrift ist, nämlich die konkrete Situation von Familien heute zu beschreiben und theologisch zu reflektieren. "Es sollte kein Ehepapier werden."

Auch sei nicht deutlich genug herausgestellt worden, in welcher Tradition dieses Papier zu lesen sei, "dass mit der Anerkennung und Würdigung anderer Lebensformen natürlich die Ehe und Familie, in der die meisten heute leben, keinesfalls infrage gestellt werden sollen". Solche Einordnungen werde es sicher noch verstärkt geben.