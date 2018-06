Vor einem Jahr wurde das Betreuungsgeld eingeführt. Nun ist es von 100 Euro auf 150 Euro angehoben worden. Ich bin Leiterin einer Kita und natürlich wäre es mir lieber, das Geld würde in das System frühkindlicher Bildung investiert, statt als Wahlgeschenk an Familien verteilt. Doch kann man es Eltern verdenken, dass sie ihre Kinder nicht in eine Kita geben möchten, in der eine Erzieherin alleine für bis zu 20 Kinder zuständig ist?

Ich bin seit mehr als 30 Jahren Erzieherin und seit mehr als 20 Jahren Kitaleiterin. Ich liebe meinen Beruf. Ich kann mir keinen besseren vorstellen. Die Kinder mit ihrem Lachen, ihrer Offenheit, ihrer Neugier, ihren Fragen, Ideen, ihrer Kreativität und Vielseitigkeit schenken uns täglich so viel Liebe und Vertrauen. Doch leider gibt es auch viele Argumente gegen diese Berufswahl.



Vor einiger Zeit stand eine junge Kollegin weinend bei mir im Büro, sie hatte erst vor wenigen Wochen bei uns angefangen. Sie halte es nicht aus, sagte sie, dass sie sich nicht um alle Babys so kümmern könne, wie diese es bräuchten und sie selbst es gerne möchte. "Was soll ich denn nur machen, wenn mehr als zwei von ihnen weinen? Wie kann ich die anderen trösten? Ich werde mein Kind später nie in die Kita geben, bevor es allein zur Erzieherin laufen kann!"



Ute Günzel Jahrgang 1962, Mutter, Großmutter, Zootechnikerin, Erzieherin, Sozialfachwirtin, leitet eine Berliner Kita.

In unserer Kita wird der für Berlin vorgeschriebene Betreuungsschlüssel von 5 zu 1 für unter Zweijährige und auch für die älteren Kinder stets eingehalten. Der ist aber, wie verschiedene Studien belegen, längst nicht ausreichend. Die Bertelsmann-Stiftung empfiehlt in ihrer gerade erschienenen Studie einen Schlüssel von 3:1. In vielen Bundesländern, etwa in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, ist zeitweise (etwa bei Urlaub, Krankheit, Weiterbildungen der Kollegen) ein Erzieher oder eine Erzieherin für bis zu 20 Kinder verantwortlich.

Alleine soll er oder sie individuell fördern, bilden, erziehen, das Bildungsprogramm umsetzen, Konzepte entwickeln, Sprachtests durchführen, Windeln wechseln, Nasen putzen, trösten, Betten beziehen, füttern.

Viele Aufgaben, wenig Anerkennung

Außerdem soll sich jeder von uns natürlich weiterbilden, an Dienstberatungen teilnehmen, Kontakte zu Schulen, Therapeuten, Stadtteil-Arbeitsgruppen halten, Elternversammlungen vorbereiten und leiten, Feste organisieren, Kritik positiv aufnehmen und beachten, Beobachtungen und daraus folgende Schlussfolgerungen festhalten und auswerten, Entwicklungsgespräche vorbereiten und führen. Die Aufgaben sind so vielschichtig, wie ausreichende Anerkennung, Entlohnung und gute bezahlbare Weiterbildungen rar sind. Ich kenne kaum eine Kollegin, einen Kollegen, der nicht außerhalb der Arbeitszeit noch vielfältige Aufgaben für "ihre" oder "seine" Kinder erledigt.



Ach ja, die Bezahlung: Erzieherinnen mit zehn Jahren Berufserfahrungen verdienen mit einer Vollzeitstelle (38-Stunden-Woche) und mittlerer Betriebsgröße in Westdeutschland durchschnittlich 2.394 Euro brutto. Unter gleichen Bedingungen bekommen Sozialarbeiterinnen 399 Euro und Lehrerinnen sogar 1.345 Euro mehr Gehalt, berichtet die Fachseite Die Erzieherin.



Zudem sind im Erzieherberuf überdurchschnittlich viele Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit tätig. Bundesweit beträgt der Anteil etwa 60 Prozent. Diese Teilzeittätigkeit ist oft nicht freiwillig. Je nach Belegung der Kita, teilweise auch abhängig von Alter und Verweildauer der Kinder, ändert sich die Arbeitszeit der Kolleginnen und Kollegen und damit auch die Bezahlung monatlich.