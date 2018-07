Ein Ende des unbefristeten Kita-Streiks ist nicht in Sicht. Die Gewerkschaft ver.di kündigte nach einer Streikdelegiertenkonferenz in Fulda an, den Ausstand im Sozial- und Erziehungsdienst über Pfingsten hinaus fortzusetzen. Vor eineinhalb Wochen hatte der unbefristete Streik in Kindertagesstätten, Schulhorten und anderen Erziehungseinrichtungen begonnen.

Ver.di-Chef Frank Bsirske sagte: "Die Arbeitgeber setzen darauf, den Streik auf dem Rücken von Eltern und Kindern auszusitzen." Sie verweigerten nach wie vor die "überfällige Anerkennung der wichtigen pädagogischen Facharbeit im Sozial- und Erziehungsdienst".



Die Gewerkschaften verlangen für die 240.000 Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst neue Eingruppierungsregeln und Tätigkeitsmerkmale, was letztlich zu zehn Prozent mehr Gehalt führen soll.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) forderte ein Ende des Streiks. Hauptgeschäftsführer Manfred Hoffmann sagte: "Die Gewerkschaften sollten die Dauerbelastung für Kinder und Eltern schnellstmöglich einstellen und endlich Tarifverhandlungen führen." Die Hand der Arbeitgeber bleibe trotz der Verweigerungshaltung der Gewerkschaften ausgestreckt.

Mancherorts fordern nun Eltern ein schnelles Ende des Ausstands und drängen Gewerkschaften und Arbeitgeber zu mehr Kompromissbereitschaft. In Lübeck versammelten sich etwa 75 Eltern und Kinder auf dem Markt, um von dort vor das Rathaus zu ziehen. In Mainz stürmten gut 200 Eltern und Kinder die Sitzung des Stadtrats.