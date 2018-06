Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert den Bund auf, die für das Betreuungsgeld eingeplanten Millionen in den Ausbau von Kindertagesstätten zu stecken. Der Bedarf an Kita-Plätzen werde steigen, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es sei zu erwarten, dass nun viele Familien einen Kita-Platz fordern.

Die Kommunen hätten die Kita-Angebote in den vergangenen Jahren bereits ausgebaut, der Prozess sei aber nicht abgeschlossen, sagte Landsberg. Seit 2006 habe sich die Anzahl der betreuten Kinder in Kitas und in der Tagespflege mehr als verdoppelt. Bis März 2015 sei sie um mehr als 409.000 auf rund 695.000 gestiegen.



Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte am Dienstag das Mitte 2013 von der damaligen schwarz-gelben Regierung eingeführte Betreuungsgeld gekippt. Den Richtern zufolge verstößt es gegen das Grundgesetz, denn der Bund hätte das Gesetz nicht erlassen dürfen, weil er dafür nicht zuständig sei.

Die CSU will ihr Projekt Betreuungsgeld nun in Bayern fortführen und fordert den Bund auf, die Gelder dafür bereitzustellen. Für die SPD ist die Idee hingegen vom Tisch, die Sozialdemokraten wollen – ebenso wie eine Gruppe von Wissenschaftlern, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Sozial- und Familienverbände sowie Grüne und Linkspartei – das Geld in den Ausbau der Kinderbetreuung sowie in eine bessere Qualität von Krippen und Kitas stecken.