Sommerferien. Endlich Zeit für die Familie und für uns selbst. Wir lassen die Langsamkeit, all die Achtsamkeit aus den Ratgebern und ja sogar die Langeweile in unser Leben. (Wirklich, das machen wir! Ohne Langeweile gedeiht nämlich die Neugierde, die Abenteuerlust und die Kreativität nicht recht, sagen die Experten.) Wir werden uns ganz auf die Kinder einlassen, sie nicht ständig hetzen, sondern ihnen ihren Rhythmus lassen. Kein Schulstress, kein G8, kein Geigenunterricht, kein Fußballtraining, keine anderen Eltern, die immer alles besser machen.

Und die Kinder sind frei, so frei, wie wir angeblich immer gewesen sind, als wir wie lästige Fliegen vor die Tür gescheucht wurden: "Geh raus, spielen". Ach nee, war doch nicht so toll mit dem Schlägerjungen aus dem Nebenhaus. Außerdem ist das ja auch sonst viel zu gefährlich.

Aber heute: Wir entdecken gemeinsam die Welt. Wir hängen ab, bauen Sandburgen, reiten über den Strand, schreiben den ultimativen Krimi, üben Salto mit dem Skateboard oder komponieren einen Song. Unsere Kinder werden in den Ferien unendlich viel Spaß haben und tun, was sie schon immer tun wollten. So ist das nämlich, wenn man sie loslässt: erst kommt die Langeweile, dann die Kreativität.

Problem Nr. 1: Wann denn?

Na gut, zwei Wochen Familienurlaub haben wir dafür. Da könnte was gehen; die Sandburgen vielleicht und der Besuch eines schönen Museums für Mama und Papa. Die restlichen vier Wochen der Schulferien müssen noch schnell an die Profis delegiert werden: an den Ponyhof, die kreative Schreibwerkstatt, den Skateboardkurs, das Musikcamp. Reiten im Kreis, Schreiben im Klassenzimmer, Sport und Musik mit Konkurrenzdruck. Das ist für die Kinder ein bisschen wie Schule. Und für die Eltern noch mehr Stress als Diktat üben und Läuse checken. Denn der Kurs beginnt erst morgens um 10 und endet schon um 14 Uhr. Das Camp ist weit weg. Wer bringt die Kinder hin? Wer holt sie ab? Wer bezahlt? Und Mist, die anderen Eltern waren schneller: Alles ist ausgebucht. Also doch die Feriennotbetreuung vom Hort – ist auch nicht so teuer.

Problem Nr. 2: Langweilig!

Keine Frage, im Hort kann es trotzdem toll werden, wenn die beste Freundin auch da ist. Endlich in den Tag hineinspielen – ohne, dass Eltern erwarten, dass dabei ein perfekter Salto herausspringt, mit dem sie angeben können. Es kann aber auch furchtbar langweilig sein.

Ehrlich gesagt haben wir also doch noch ein bisschen Angst vor der Langeweile. Zu Recht. Im Zweifel mündet nämlich eine schon lange eingeübte Langeweile doch nicht in ein Meisterwerk. Sondern sie geht einfach weiter. Langeweile ist auf Dauer kein schönes Gefühl. Sinnlos fühlt sich das Leben an, leidenschaftslos und leer. Oft ist sie ein Zeichen von Über- oder Unterforderung – das sagen wieder andere Experten. Viele Erwachsene werden krank im Urlaub, vor lauter Angst vorm Nichtstun. Die Intelligenz der Kinder sinkt in sechs Wochen Ferien ab. Außerdem ist das Risiko hoch, dass, wer sein Leben langweilig findet, säuft, raucht, depressiv oder kriminell wird. Wollen wir das für unsere Kinder?

Problem Nr. 3: WhatsApp

Eigentlich erledigt sich das Problem von selbst, wenn die Kinder größer werden: Sie machen nicht mehr mit. Sie bleiben im Bett, wir gehen arbeiten. Sie verdunkeln die Fenster und müffeln vor sich hin. Teenager sind von Natur aus die wahren Experten im sich langweilen. Sie müssen ja auch so viel Langeweile nachholen, weil sie als Kinder ständig auf dem Ponyhof waren und auch sonst ständig verplant wurden. Jetzt bereiten sich für Größeres vor. Aber inzwischen gibt es überall WLAN und sie haben WhatsApp: "Was macht ihr?" "Langweilen!" "Ich auch." Eigentlich tun sie nur noch so, als würden sie sich langweilen.



Die Eltern kriegen trotzdem Panik, aber auch sie haben WLAN. Im Norden Deutschlands googeln sie nach Ponyhöfen. Die im Süden vertrauen dem Wetter mehr und suchen nach Freibädern. Und überall googeln Menschen Kletterparks, denn die versprechen: Keine Langeweile, noch dazu sicher angeschnallt. Und dann gibt es noch die ganz Verzweifelten: Sie googeln gleich nach Langeweile – sie brauchen irgendeinen Tipp. Warum Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen dabei besonders eifrig sind – Brandenburger und Thüringer aber weniger Leidensdruck haben, müsste noch eine repräsentative Studie untersuchen.