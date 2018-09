Putzkräfte, Lieferanten, Babysitter – viele Familien lassen sich von Dienstleistern helfen. DIE ZEIT und ZEIT ONLINE haben ihre Leser gefragt, wie sie ihren Familienalltag organisieren. Mehr als 3.000 Leser haben geantwortet, darunter auch Claudia Nordweis und Carsten Pollak*. Sie berichten ausführlicher, wie ihr Alltag aussieht.



Gefühlt müsste jeder Tag zehn Stunden mehr haben, um alles zu schaffen. Wenn man kein Kind hat, ist der Tag einfach in Arbeit und Freizeit geteilt. Das heißt, fast alles, was nicht Schlaf ist, ist auf einmal Arbeit: Wir wachen auf, betreuen unsere zweieinhalbjährige Tochter Katharina, bringen sie in die Kita und fahren ins Büro – arbeiten also. Wenn wir sie aus der Kita abholen, betreuen wir wieder. Freizeit haben wir ab 20 Uhr, wenn unsere Tochter im Bett liegt. Es ist zwar schön, mit unserer Tochter Zeit zu verbringen, aber es ist auch verdammt anstrengend, auf so einen kleinen Wirbelwind aufzupassen und ihr beispielsweise Malen und Tischmanieren beizubringen.

Wir arbeiten im Moment beide 32 Stunden in der Woche. Das war eine bewusste Entscheidung: Als Claudia nach der Geburt unserer Tochter arbeitslos war, hat Carsten 40 Stunden gearbeitet. Da ist Katharina um 19 Uhr ins Bett gegangen und für Carsten hat sie abends nicht mehr zu Gesicht bekommen. Mit 32 Stunden in der Woche können wir beide vollzeitnah arbeiten und da wir in etwa gleich viel verdienen, gibt es keine großen Diskussionen ums Einkommen oder warum einer mehr arbeiten darf oder muss. Wenn wir beide Vollzeit arbeiten würden, bräuchten wir zudem eine Nanny, ein Aupair-Mädchen, Großeltern oder irgendjemanden anderen, der sich außerhalb der Kita-Zeiten um unser Kind kümmern könnte.

So viel Zeit beansprucht der Beruf Quelle: ZEIT ONLINE Leserbefragung Dezember 2016 ZEIT-Grafik

Unser Arbeitgeber war zum Glück so flexibel, uns das zu ermöglichen. Wir arbeiten in derselben Firma. Das war nicht geplant, bringt aber viele Vorteile mit sich. Denn wenn sich irgendetwas in unserer Alltagsplanung ändert, können wir schnell von einer Tür zur nächsten klären, ob nicht doch der andere das Kind von der Kita abholen oder seine Termine verschieben kann. Und wenn Katharina krank ist, ist unserem Chef vollkommen klar, dass einer von uns beiden weg ist. Da sagt der nicht: "Kann das nicht Ihre Frau machen?" Zudem hat er selbst ein Kind und ein Enkelkind im Alter unserer Tochter. Er weiß, dass es sowohl uns als auch ihm gut tut, wenn unser Beruf mit unserem Privatleben vereinbar ist.

Unsere Tochter ist ungefähr acht Stunden täglich in der Kita, oft zwischen 8.30 und 16.30 Uhr. Weil wir aber festgestellt haben, dass ihre Laune viel besser ist, wenn wir sie nicht vor ihrer Zeit wecken, lassen wir sie manchmal auch bis kurz vor 8 Uhr schlafen und bringen sie entsprechend später hin.



Wir hätten gerne mehr Geld

Wir hätten gerne mehr Geld, um uns zum Beispiel eine Putzfrau leisten zu können. Als Claudia ihre Arbeitszeit auf 32 Stunden in der Woche erhöht hat, wollten wir uns eine Putzfrau suchen, die angemeldet, versichert und zuverlässig ist. Aber wir haben nur Putzfrauen empfohlen bekommen, die nicht angemeldet werden wollten. Wenn wir uns für 11 Euro Stundenlohn bei einer Vermittlungsplattformen eine suchen, wissen wir, wie wenig bei ihr hängen bleiben wird. Das konnten wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren. Bis jetzt putzen wir deshalb noch selbst.

Was Eltern sich wünschen Quelle: ZEIT ONLINE Leserbefragung Dezember 2016 ZEIT-Grafik

Oder Carsten könnte seine Hemden zur Reinigung bringen, um die Sonntagabende nicht mehr mit bügeln zu verbringen. Und wenn wir noch mehr Geld hätten, würden wir uns abends auch mal gutes Essen nach Hause bestellen, anstatt immer zu kochen. Mit Geld könnten wir etwas von der Anspannung in unserem Alltag herausnehmen. Wenn einer von uns zum Beispiel um 16.30 Katharina aus der Kita abholt und weiß, dass sie um 18 Uhr wieder Hunger hat, hat er oder sie eine Stunde um Lebensmittel, Drogeriebedarf und alles andere einzukaufen, dann muss man den richtigen Bus nach Hause erwischen und dann sofort Abendessen machen. Der normale Wochentag ist von 8 bis 20 Uhr extrem durchgetaktet.



Manchmal eine Babysitterin

Hinzu kommt noch, dass wir beide auch ein Privatleben führen wollen – das soll ja auch bei jungen Eltern vorkommen. Carsten geht zum Beispiel einmal in der Woche zu einer Spielerunde, ich engagiere mich in einer politischen Partei. Das geht erstaunlicherweise relativ gut. Wenn wir unsere eigenen Grundbedürfnisse kürzen würden – also etwa Sport zu machen oder zum Friseur zu gehen – um mehr zu arbeiten, wäre das aus unserer Sicht sehr gefährlich für die eigene Psyche und Gift für unsere Beziehung, aber auch für unsere Leistungsfähigkeit.

Für solche Fälle haben wir seit einem Jahr eine Babysitterin, die wir ungefähr vier Mal genutzt haben. Das ist auch eine Kostenfrage: Eintrittskarten für ein Konzert kosten etwa 30 Euro pro Person und der Babysitter nochmal mindestens 60 Euro. Wir haben für Hamburger Verhältnisse sogar eine recht günstige Babysitterin erwischt. Sie ist eine ehemalige Kindergärtnerin und kennt unser Kind bereits, was es einfacher macht. Wir haben auch schon über eine sogenannte Leihoma nachgedacht, die von einem Verein in Hamburg organisiert werden.

ZEIT-Grafik

Wir haben uns im Moment so gut und gleichberechtigt organisiert, wie es geht. Aber sobald wir den Beruf wechseln würden, wäre unser Modell am Ende. Es gibt auf unserem Qualifikationsniveau einfach keine 30-Stunden-Stellen, die ausgeschrieben werden. Jeder berufliche Aufstieg in Deutschland wird durch Stundenkloppen erkauft. Bei jeder Leitungsposition wird erwartet, bei wöchentlich 40 Stunden zusätzlich eine zweistellige Zahl an Überstunden zu schieben. Das heißt, mit unserem jetzigen Modell ist der berufliche Aufstieg in Deutschland eigentlich nicht möglich.

Wenn wir etwas ändern könnten, würden wir hier wohl die Wohnung zusammenklappen und in die Nähe der Großeltern zu ziehen, um abends flexibler in der Kinderbetreuung zu sein oder mehr Zeit für uns zu haben. Das geht wegen unseres Berufs aber nicht. Vielleicht in Zukunft, wenn das virtuelle Büro endlich voll verwirklicht würde und wir an Konferenzen per Skype teilnehmen könnten.

*Die Nachnamen haben wir auf Wunsch geändert.