Eltern haben ein Recht auf Zweisamkeit, sagt Erziehungsberater Jesper Juul in seinem neuen Buch Liebende bleiben. Juul leitet das familylab, das mit Elternkursen und Schulungen in vielen anderen Ländern aktiv ist. Juul studierte Geschichte und Religionspädagogik, wollte ursprünglich Lehrer werden, arbeitete dann aber als Heimerzieher und später als Sozialarbeiter. In den Niederlanden und den USA bildete er sich zum Familientherapeuten weiter. Auf ZEIT ONLINE berät er Paare mit Kindern, die in eine Krise geraten sind.