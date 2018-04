In Österreich sollen Kopftücher für kleine Mädchen in Grundschulen und Kitas verboten werden. Und nun möglicherweise auch in Nordrhein-Westfalen. Jedenfalls denkt der dortige Integrationsminister und stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) darüber nach. Erst mit 14 Jahren, wenn sie religionsmündig sind, sollen sich Mädchen dort für ein Kopftuch entscheiden dürfen. Wie sinnvoll wäre so ein Verbot? Experten sind sich uneins.



Wie viele Kopftuchträgerinnen es in Kitas und Grundschulen gibt, wissen weder die Lehrerverbände, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) noch die muslimischen Verbände. Also auch nicht, ob ihre Zahl steigt. Schließlich gibt es keine Meldepflicht für Kopftücher. Es gibt unterschiedliche Traditionen in den muslimischen Ländern, doch meistens setzen die Mädchen – wenn überhaupt – sowieso erst ab dem Beginn der Pubertät das Tuch auf. Die beginnt allerdings manchmal schon mit 11 oder 12. In Kitas dürften Mädchen mit Kopftuch jedenfalls die Ausnahme sein, da sind sich alle Experten einig. Und an Grundschulen? Gibt es viele sechs- bis zehnjährige Kopftuchträgerinnen?

Martina Schmerr von der GEW sagt, die Gewerkschaft könne nicht bestätigen, dass die Zahl zugenommen habe, geschweige denn, dass dies irgendwo Probleme bereite. "Es handelt sich zweifelsohne um ein Randphänomen", sagt sie. Ähnlich sehen es der Grundschulverband und die Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen: "kein relevantes Phänomen".

An manchen Schulen alltägliche Erscheinung

Der Vorstand des deutschen Lehrerverbands, Peter Meidinger, sagt hingegen zu ZEIT ONLINE, dass zwar vor fünf oder sechs Jahren Kopftücher in Grundschulen absolute Einzelfälle gewesen seien. Schulleiter würden ihm aber heute häufiger davon berichten. Zwar sehe auch er keinen allgemeinen Trend, aber an manchen Grundschulen in Ballungsgebieten mit vielen Migranten würden Kopftücher zu einer alltäglichen Erscheinung. Warum Eltern sich entscheiden, ihren kleinen Töchtern Kopftücher anzuziehen, erklärt er mit einem "präventiven Gewöhnungseffekt". So würden die Kinder sich später in der Pubertät eher nicht mehr dagegen wehren.

Auch der Islamlehrer Mansur Seddiqzai hat in Einzelfällen ähnliches beobachtet. Er sagt, es seien eher ungebildete Eltern, die noch wenig Deutsch sprächen, die ihre Kinder manchmal früh ans Tuch gewöhnen wollten. Sie wollen ihre Töchter schützen vor zu viel Freizügigkeit, die sie hier in Deutschland selbst noch erschreckt. Er beobachte das Phänomen hingegen eher nicht bei türkischstämmigen Mädchen, die in der dritten Generation hier leben. Sie entscheiden sich, wenn überhaupt, erst später für das Kopftuch. Manchmal wollten die neu eingewanderten Eltern auch ihren Nachbarn hier und den Verwandten zu Hause beweisen, welch islamisch anständiges Leben sie in Deutschland führten, erzählt Seddiqzai, nach dem Motto: Mein Sohn kann schon den Koran auswendig, meine Tochter trägt schon Kopftuch. Davon abgesehen, dass kleine Mädchen selbst manchmal gerne große sein wollen und wie die Schwester oder Mutter aussehen möchten.



Etwas häufiger beobachtet er, dass Mädchen in der fünften Klasse ein Kopftuch anziehen, sobald sie auf die weiterführende Schule wechseln, um die Mitschüler und Lehrer gleich daran zu gewöhnen und sich später nicht rechtfertigen zu müssen. Untersuchungen gebe es dazu aber nicht.

Für ein Verbot: liberale Muslime und konservative Politiker

Für und gegen das Verbot ergeben sich ungewöhnliche Koalitionen. Sowohl manche liberale Muslime wie Ahmad Mansour oder Seyran Ateş, die ein konservatives Islamverständnis kritisieren, als auch konservative deutsche Politiker und Lehrerverbände sehen das Kopftuch als Gefahr für die Selbstbestimmung der Mädchen und für ihre Integration. Sie plädieren für ein Verbot. Ateş und die nordrhein-westfälische Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) argumentieren darüber hinaus, dass Eltern, die ihre Töchter im Kita- und Grundschulalter vor den Blicken der Männern verhüllten, das Kind frühzeitig sexualisierten. Denn schließlich sei Sinn der Bekleidungsvorschriften, die sexuellen Reize nicht zu zeigen.

Meidinger vom eher konservativen Deutschen Lehrerverband sagt: "Kleine Kinder suchen eine Gemeinschaft, es ist schwierig für sie, zu rationalisieren, warum sie anders aussehen müssen, sich nicht beteiligen am Schwimmunterricht, an Weihnachtsfeiern, etc." Sie würden ausgeschlossen, und auch zwischen den muslimischen Kindern gebe es Anfeindungen. Eine Schulleiterin habe etwa erzählt, dass sie die Konflikte unter den Kindern erst verstanden habe, als sie erkannt habe, dass sie verschiedene Koranschulen besuchten – und entsprechend anderen Vorschriften folgten. Jugendliche könnten besser mit dem Kopftuch umgehen, sagt Meidinger.

Trotzdem plädiert er gegen ein striktes gesetzliches Verbot, denn: "Was tut man, wenn ein Kind das Kopftuch trotzdem nicht absetzt?" Er möchte aber grundsätzlich in den Schulordnungen verankern, dass kleine Kinder ohne Kopftuch (oder ganz ohne Kopfbedeckung) zur Schule kommen. Kindergärten und Grundschulen sollten dafür aber den Konsens suchen mit den Eltern.