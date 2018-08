Diese Profis müssen es wissen: Jeden Sommer beobachten Pannenhelfer, Animateurinnen und Rettungsschwimmer Hunderte urlaubender Eltern und Kinder in unterschiedlichen Stadien des Familienstreits. Wir haben sie um ihre besten Tipps gegen den Stress gebeten.

"Springen Sie über Ihren Schatten"

Anna Carena Brückner, 30, war Animateurin in einem Ferienclub in Marokko. Inzwischen arbeitet sie als Flugbegleiterin:

"Familien erwarten oft, dass im Urlaub alles anders ist als zu Hause – und verhalten sich dann genau wie immer. Eltern streiten sich über dieselben Erziehungsfragen wie daheim. Kamelausflug? Zu gefährlich für den Kleinen! Darf sie ausnahmsweise mal Cola haben, wenn alle eine trinken? Aber das Koffein! Nur: Wer etwas Neues erleben will, muss auch mal über seinen Schatten springen. Von sich aus probieren die meisten Eltern wenig aus, viele würden wohl zwei Wochen lang die Anlage gar nicht verlassen. Da kannst du nur die Wände hochgehen! Manche schmollen sich dann lieber einen Nachmittag am Pool an, als ihren Urlaub zu genießen. Als Animateure haben wir nach ein paar Tagen eine Beziehung zu den Gästen und können Eltern auch mal sagen: Wir haben heute Nachmittag eine Spieleaktion für die Kleinen, geht doch ruhig mal an den Strand oder macht einen Ausflug. Das ist dann oft ein Anfang."

"Improvisieren Sie ruhig mal"

Nils Gerner, 33, Pannenhelfer beim ADAC:

"Das kaputte Auto macht meinen Kunden oft weniger Stress als ihre Kinder. Die verlieren bei der Hitze schnell die Geduld und weinen. Deswegen nehme ich immer Teddybären und Müsliriegel mit, wenn ich zu einer Familie mit einer Panne gerufen werde. Dann mache ich meinen Einsatz zum Ereignis: Die Kinder dürfen Warnwesten anziehen und meinen Wagen inspizieren. Wenn der Abschleppwagen kommt, können sie vorn im LKW mitfahren und plötzlich fangen die Eltern an, Fotos zu machen, die dann später mit ins Urlaubsalbum kommen. Für viele Kinder ist das hinterher ein Highlight der Reise. Mein Tipp also: Improvisieren Sie ruhig mal."

"Auch mal was getrennt unternehmen"

Stefan Wehrheim, 36, Jugendherbergsvater in Ratzeburg:

"Wenn eine Familie nach vier Stunden Autofahrt bei uns ankommt, sind die Kinder hibbelig und ihre müden Eltern ermahnen sie oft vergeblich zur Ruhe. Dann sehen sie, wie ich mit dem Formular hinter dem Tresen stehe und meine sechsjährige Tochter an mir zerrt und sie merken: Hier müssen wir keine Etikette wahren. Einfach mal so sein, wie man als Familie ist, das nimmt viel Stress raus. Sich nicht darum kümmern, was die anderen denken, das könnte man auch auf der Straße oder im Restaurant öfter mal so handhaben. Außerdem geben wir beiden Eltern eine eigene Schlüsselkarte, mit einem Augenzwinkern und dem Hinweis: Es ist zwar ein Familienurlaub, aber Sie dürfen auch mal etwas getrennt voneinander unternehmen."

"Nicht schimpfen"

Ralf Reinecke, 63, Rettungsschwimmer der DLRG in Wustrow an der Ostsee

"Wir retten nicht nur Menschen aus dem Wasser, oft müssen wir an einem überfüllten Strand auch verloren gegangene Kinder suchen. Oder verloren gegangene Eltern. Was ich dann allen Müttern und Vätern ans Herz lege, ist: Wenn Sie ihr Kind wieder haben, schimpfen Sie nicht! Sie können froh sein, dass das Kind sich Hilfe bei uns geholt hat. Wenn sie jetzt schimpfen, traut sich das Kind nächstes Mal nicht mehr zu uns. Viele Eltern scheinen im Urlaub zu vergessen, dass sie diejenigen sind, die verantwortlich sind. Manche legen sich in die Sonne und schlafen ein, und ihre zweijährige Tochter planscht im Wasser. Es ist nicht die Schuld ihrer Kinder, wenn die sich verlaufen oder beim Baden eine Feuerqualle berühren. Viel Streit lässt sich vermeiden, wenn die Eltern ihren Kindern keine Vorwürfe machen, sondern Verantwortung übernehmen. Und ihnen vorher erklären, was sie dürfen, und was nicht."

"Lassen Sie die Kinder mit anderen spielen"

Marina Heilmaier, 24, Kinderbetreuerin für die Deutsche Bahn

"Wenn wir Kinderbetreuer an einem Vierertisch im Großraumabteil unsere Spiele und Malsachen auspacken, stöhnen manche Fahrgäste ein paar Reihen weiter: Oh nein, jetzt wird es laut. Und wundern sich dann. Denn solange Kinder beschäftigt sind, spielen sie meist ganz ruhig. Aber gerade Familien mit mehreren Kindern haben oft das Problem, dass alle etwas Unterschiedliches machen wollen, da geraten die Eltern schnell in Stress. Viele zücken dann als Notlösung das Tablet und machen einen Film an. Mein Tipp an die Eltern: Nehmen Sie ein Kartenspiel mit, das viele Kinder kennen und lassen Sie Ihre Kinder mit anderen zusammen spielen. Sehr beliebt sind außerdem Ausmalbilder und Maisbausteine: Kleine Stücke aus Puffmais und Lebensmittelfarbe, die sich nur mit Wasser zusammenkleben und zu Ritterburgen oder Landschaften verbauen lassen."