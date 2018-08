Ina Kalenders Büro liegt in Neukölln, wo die Hipster und die Clans, die Hartz-IV-Empfänger und die Loftbewohnerinnen aufeinander treffen. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO), ihr Arbeitgeber, möchte, dass die Mitarbeiter mitten im Kiez arbeiten. Kalender besucht im Auftrag des Berliner Senats Kitas und Kinderläden über mehrere Tage; sie beobachtet, analysiert und wertet aus. Sind die Räume anregend, werden die Kompetenzen der Kinder hier gestärkt, wie steht es aus mit der Sprache? Für die Arbeiterwohlfahrt ist sie zwischen 1986 und 2011 als Kitaleiterin tätig gewesen. Sie sagt: "Spielen ist ein Kinderrecht."



ZEIT ONLINE: Frau Kalender, seit acht Jahren evaluieren sie Berliner Kitas. Wie sieht die ideale Kita aus?



Ina Kalender: Die gibt es nicht. Eine Kita zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Bedürfnisse und Ansprüche der Eltern und Kinder, die die Kita besuchen, wahrnimmt und auf sie eingeht. Und das ändert sich ständig. Eine ideale Kita wäre eine aufmerksame Kita mit aufgeschlossenen Menschen, die sich Zeit nehmen und die die Eltern auch mit einbeziehen.

ZEIT ONLINE: Beklagen sich nicht die Pädagogen gerade über das Gegenteil? Dass sich die Eltern zu viel einmischen?

Kalender: Ich finde es wichtig, dass die Eltern teilhaben an dem, was in der Kita passiert. Umgekehrt sollten auch die Eltern ihre Belastungen mit den Erzieherinnen in der Kita besprechen. Ich kenne zum Beispiel viele, die ihre Kinder im Schichtdienst betreuen. Der Vater bringt sie morgens hin, die Mutter holt sie nachmittags ab. Das Familienleben reduziert sich auf die Wochenenden und Urlaube.



ZEIT ONLINE: Was raten Sie da?

Kalender: Eltern sollten ihre Arbeitsbelastung mit den Erzieherinnen besprechen. Sie haben ein Recht darauf, ihr Kind auch um zehn oder halb elf zu bringen, um mehr Zeit mit ihrem Kind zu haben.



ZEIT ONLINE: Sie haben 1970 ihre Ausbildung angefangen. Was hat sich seitdem am meisten verändert?

Kalender: In meinem ersten Kindergarten waren noch Erzieherinnen, denen es nur um die Betreuung der Kinder ging. Gleichzeitig gab es einen pädagogischen Aufbruch, Kinderläden entstanden. In meiner ersten Kita wurden Kinder mit Behinderung noch isoliert von anderen Kindergruppen betreut. Heute, in Zeiten der Inklusionsbestrebungen, lernen die Kinder gemeinsam und voneinander. In vielen Kitas öffnen sich die Gruppen, um den Kindern vielfältige Bildungsmöglichkeiten zu geben. Die Kinder können entscheiden, wo, mit wem oder was sie spielen möchten. Die Pädagoginnen sind als Begleiterinnen an ihrer Seite.



ZEIT ONLINE: Was ist für Sie die interessanteste Entwicklung gerade?



Kalender: Die Öffnung. Früher hatten viele Kitas zum Beispiel sehr starre Zeiten. Alle Kinder kommen um neun und frühstücken. Dann Morgenkreis, dann zwei Stunden Basteln, dann ist Mittag. Wann hatten diese Kinder Zeit zum Spielen? Die Erzieherinnen haben oft ein schlechtes Gewissen, wenn sie daneben sitzen und das Spiel begleiten. Dabei ist es richtig, nicht immer einzugreifen. Ich sage gerne: Streck den Arm aus, dann hast du den Abstand und das Kind den Raum. Brecht die Strukturen auf! Wenn die Gruppe auf einem Ausflug ist und die Erzieherinnen merken, wie intensiv sich die Kinder gerade mit dem Eselbaby im Streichelzoo beschäftigen, dann gibt es halt nicht um zwölf Essen. Die Kinder verhungern so schnell nicht.

ZEIT ONLINE: Ein anderer Trend ist, kleinen Kindern schon Naturwissenschaften nahezubringen. Wie bringt man die in die Kita?

Kalender: Das einfachste ist: Kochen Sie mit den Kindern. Backen Sie. Da lernen die Kinder abwiegen, mischen, chemische Prozesse. Wie geht das? Wo kommt der Strom her, der den Ofen heizt?

ZEIT ONLINE: Was fehlt am häufigsten in den Kitas, die Sie evaluieren?

Kalender: Der Umgang mit Originalwerkzeugen, Dingen des alltäglichen Gebrauchs, wie eine Steinkiste, Knöpfe, die Vielfalt von Instrumenten, oder Kalligrafie-Federn, mit denen Kinder Schriften einüben können.

ZEIT ONLINE: Also braucht eine Kita eine Steinkiste als Grundausstattung?