Mansur Seddiqzai unterrichtet an einem Gymnasium in Dortmund. Für ZEIT ONLINE schreibt er vor allem über seine Erfahrungen als Lehrer für Islamische Religion. Diesmal berichtet er von einem katholischen Kindergarten, den viele muslimische Kinder besuchen.



Neulich verkündete unsere vierjährige Tochter voller Stolz, dass sie nun Christin sei. Sie kommt auch manchmal mit einem Aschekreuz auf der Stirn nach Hause, bekreuzigt sich zum Essen oder spricht Tischgebete – alles Bräuche, die sie aus unserem muslimischen Alltag nicht kennt. Seit sie zweieinhalb Jahre alt ist, besucht sie einen katholischen Kindergarten. Wurde sie missioniert und damit Opfer der Assimilation, vor der der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan warnte? Ist das ein Skandal?

Nein. Die Erzieherinnen hatten uns schon bei der Anmeldung darauf hingewiesen, dass in dieser kirchlichen Einrichtung das christliche Brauchtum eine Rolle spielen würde. Für uns ist es schön, dass unsere Tochter die christliche Tradition aus der Innenperspektive kennenlernt. Als Muslime können wir ihr das nicht bieten. Damit sie sich später entscheiden kann, was sie will, muss sie sehen, was es alles gibt.

Auch ich habe im Kindergarten das Christentum kennengelernt. Dort musste ich beim Krippenspiel – sehr zum Verdruss meiner Mutter – einen Esel spielen, was in Afghanistan nicht schmeichelhaft ist. Irgendwie mussten Maria und Josef aber nach Jerusalem kommen. Zur Einschulung gingen wir als Familie wie selbstverständlich mit in die Kirche und haben auch sonst jeden christlichen Brauch mitgemacht, ohne zu fragen oder zu murren. Es gehörte einfach dazu. Nur als wir Kinder und unsere Tante Weihnachten mit einem Baum feiern wollten – wegen der Geschenke – waren meine Eltern dagegen. Nach ein paar Anläufen fand mein Vater Weihnachten zu teuer, meine Mutter störten die vielen Tannennadeln auf dem Teppich.

Christliche Bräuche blieben für Gastarbeiter ohne Sinn

Jedenfalls blieben für uns alle christlichen Bräuche ohne tieferen Sinn. Es ging allein um das Mitmachen, das Warum war nicht wichtig. Wir und viele andere Einwanderer galten damit zwar als gut integriert. Aber in Wirklichkeit sahen meine Eltern und wir Kinder Deutschland nur als Zwischenstation, nicht als Heimat. Heute wollen wir Eltern, dass unsere Tochter die Tradition, den Glauben und die Geschichte des Landes versteht, in dem sie lebt.

Inzwischen schaffen sich Muslime zudem eigene Räume, statt nur Bräuche mitzumachen, die ihnen nichts bedeuten. Das sieht dann erst einmal aus wie Integrationsverweigerung, ist aber oft das Gegenteil. Sie sind hier zu Hause und treten selbstbewusster auf, unter anderem indem sie ihre Religion sichtbar ausleben. Gleichzeitig lockerte sich die Verankerung vieler deutscher Familien in der christlichen Kultur bis hin zur völligen Loslösung vom Christentum. In der hitzigen Integrationsdebatte werden diese beiden Entwicklungen oft miteinander verknüpft, als würde die eine Religion die andere verdrängen. Sie laufen nur parallel, verändern aber trotzdem das Zusammenleben.



Beides spürt man in der katholischen Kindertagesstätte in Essen, die meine Tochter besucht. Knapp 50 Kinder werden dort von sechs Erzieherinnen betreut – mehr als 30 von ihnen sind nicht christlich. 18 kommen aus muslimischen Familien. Die christlichen Kinder sind in der Minderheit, was auch die Verhältnisse im Viertel widerspiegelt.

Trotzdem wollen die Erzieherinnen den christlichen Glauben nicht verwässern. Hier heißt der Laternenumzug noch Sankt-Martins-Zug und nicht Lichterfest. Zu Weihnachten kommt das Christkind und der Weihnachtsmann heißt St. Nikolaus und hat am 6. Dezember seine Arbeit getan. Die Kinder beten und singen christliche Lieder. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl, glauben die Erzieherinnen.