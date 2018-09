Beim Bundeskriminalamt (BKA) und den Beschwerdestellen sind 2017 mehr als doppelt so viele Hinweise auf kinderpornografische Inhalte im Internet eingegangen wie im Jahr davor. 2016 waren es noch 2.721 Hinweise, im vergangenen Jahr gingen 5.977 ein. Das geht aus dem jährlichen Bericht des Bundesjustizministeriums hervor.

Wie der Bericht zeigt, kam die Mehrzahl der Hinweise von Bürgern. Diese hatten sich in den meisten Fällen an Beschwerdestellen im Internet gewandt. Doch nicht alle Hinweise konnten vom BKA verfolgt werden. Probleme traten vor allem dann auf, wenn der Standort eines Servers nicht ermittelt werden konnte. In anderen Fällen funktionierte die länderübergreifende Kooperation nicht. Von den insgesamt 5.977 Hinweisen konnte das BKA deswegen 39 Fälle nicht weiter bearbeiten.



Kinderpornografische Seiten werden häufiger gelöscht

Fortschritte gab es bei Löschung der kinderpornografischen Inhalte, die auf deutschen Servern lagen. Hier dauerte es in der Mehrheit der Fälle eine Woche, bis sie entfernt waren. Durchschnittlich dauerte die Löschung von Inhalten zwei Tage, im Jahr 2016 waren es noch 2,93 Tage.



Ein Großteil der kinderpornografischen Inhalte befindet sich auf Servern im Ausland. Hier hat sich die Löschungsrate jedoch verschlechtert. Das Entfernen dieser Inhalte dauert im Ausland deutlich länger – mehrheitlich bis zu vier Wochen. Laut Bericht liegt das an komplizierteren Verfahren, zudem seien mehr Behörden beteiligt. Rund ein Drittel der ausländischen Inhalte wurde an die Behörden in den USA gemeldet.