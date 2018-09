In Deutschland haben die Jugendämter im vergangenen Jahr weniger Fälle von Kindeswohlgefährdungen festgestellt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, leiteten die Jugendämter zwar mehr Verfahren wegen Kindeswohlgefährdungen ein als 2016. Da sich jedoch weniger Fälle bestätigten, verzeichnen die Jugendämter einen leichten Rückgang um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes droht oder bereits vorliegt. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr etwa 143.300 Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls. Davon wurde in rund 45.700 Fällen bestätigt, dass das Kindeswohl gefährdet war.

Akute Gefährdung des Kindeswohls hat zugenommen

Bei Kindeswohlgefährdungen wird in Fälle der akuten und latenten Kindeswohlgefährdungen unterschieden. Bei etwa der Hälfte der Fälle handelte es sich demnach um akute Kindeswohlgefährdungen. Hier verzeichneten die Jugendämter einen Anstieg von fast fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den restlichen Verfahren konnte eine Gefährdung des Kindes nicht ausgeschlossen werden (latente Kindeswohlgefährdung). Hier wurde ein leichter Rückgang verzeichnet.

Die Jugendämter sind verpflichtet, sowohl bei akuten als auch bei latenten Kindeswohlgefährdungen einzugreifen. Sie können Familien zunächst Unterstützung anbieten und Hilfsangebote machen. Sind die Eltern nicht in der Lage oder unwillig zu kooperieren, entscheidet das Familiengericht.

Einen Anstieg um fünf Prozent gab es in rund 48.900 weiteren Fällen, in denen das Jugendamt zu dem Ergebnis kam, dass zwar keine Kindeswohlgefährdung, aber ein weiterer Hilfe- oder Unterstützungsbedarf vorlag. In fast ebenso vielen Fällen (48.600) stellten die Behörden weder eine Kindeswohlgefährdung noch weiteren Hilfebedarf fest.



Jungen und Mädchen gleichermaßen betroffen

Die meisten der Kinder, die von akuter oder latenter Kindeswohlgefährdung betroffen waren, wiesen Anzeichen von Vernachlässigung auf. In fast einem Drittel der Fälle wurden Anzeichen für psychische Misshandlungen festgestellt. Psychische Misshandlungen können zum Beispiel Demütigungen, Einschüchterung, Isolierung und emotionale Kälte sein. In etwa einem Viertel der Fälle wiesen die Kinder zudem Anzeichen für körperliche Misshandlung auf. Anzeichen für sexuelle Gewalt wurden in 4,5 Prozent der Fälle festgestellt.

Jungen und Mädchen waren gleichermaßen von Kindeswohlgefährdungen betroffen. Laut Statistik wurden aber vor allem Kleinkinder besonders häufig Opfer von Misshandlungen: Fast jedes vierte Kind, das Opfer von Missbrauch wurde, hatte das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet. Drei- bis fünfjährige Kinder waren wie im Vorjahr von einem Fünftel der Verfahren betroffen. In fast einem Viertel der Fälle waren es Kinder im Grundschulalter (sechs bis neun Jahre). Mit zunehmendem Alter nahmen die Gefährdungseinschätzungen wieder etwas ab.

Am häufigsten meldeten Polizei, Gerichte und die Staatsanwaltschaft den Jugendämtern Hinweise auf mögliche Misshandlungen. Darauf folgen Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Bekannte und Nachbarn. Gut jeden zehnten Hinweis erhielten die Jugendämter anonym.