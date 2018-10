Im US-Bundesstaat Missouri führt ein neues Gesetz dazu, dass es für die sechs Millionen Einwohner nur mehr eine Klinik für Schwangerschaftsabbrüche gibt. Die Organisation Planned Parenthood, eine auf Familienplanung spezialisierte Einrichtung in der Stadt Columbia, verlor am Mittwoch ihre Lizenz für Schwangerschaftsabbrüche, wie die Zeitung Kansas City Star berichtete.

Nach dem neuen Gesetz müssen Ärzte in Missouri, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, ihre Patientinnen in ein Krankenhaus überweisen können. Können sie das nicht, dürfen sie nicht praktizieren. Als Argument wird die Sicherheit der Patientinnen und Patienten aufgeführt. Gegner der Regelung führen laut Pressedienst Kaiser Health News an, dass viele Kliniken diese Vorgabe nicht erfüllen können, weil Schwangerschaftsabbrüche im Normalfall ungefährlich sind und die Ärzte daher nicht genügend Patienten stationär behandeln, um sich für die entsprechenden Rechte zu qualifizieren.

Frauen in Missouri, einem Bundesstaat im Mittleren Westen der USA, bleibt vorerst nur eine Klinik in der 190 Kilometer von Columbia entfernten Stadt St. Louis, um Schwangerschaftsabbrüche vornehmen zu lassen – oder die Reise in einen benachbarten US-Bundesstaat.



Mehrere US-Bundesstaaten haben verschiedene Maßnahmen zur Einschränkung von Schwangerschaftsabbrüchen verabschiedet. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat zudem die Kürzung von Bundesmitteln für Hunderte Kliniken vorgeschlagen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Sollte Trumps Kandidat für den Supreme Court, Brett Kavanaugh, sich trotz der Vorwürfe der sexuellen Belästigung und versuchter Vergewaltigung durchsetzen, könnten Frauen, die einen Abbruch ihrer Schwangerschaft wünschen, in den gesamten USA noch mehr Schwierigkeiten bekommen.