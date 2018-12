Die Bratensoße hat sich an die Knödel geschmiegt, Bach über Wham! gesiegt, das Weihnachtsoratorium schallt aus den lamettageschmückten Lautsprechern. Der Tannenbaum steht schief, aber zumindest steht er. Noch.

"Bach und Braten – das ist für mich Heimat!"

"Wie bitte, Opa? Heimat? Das existiert für mich nicht."

"Na, immerhin haben wir dafür nun einen Minister!"

"Einen Minister, der 1997 noch gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat?"

"Das hat der Merz auch, und der hätte der CDU wirklich gutgetan."

"Ach ja? Für mehr 'gehobene Mittelschicht' in der Parteienlandschaft?"

"Bitte, könnt ihr nicht einmal aufhören, über Politik zu diskutieren?"

Erinnert Sie diese Szenerie an etwas? An jene zur Besinnlichkeit verdammten Stunden, in denen besonders viel Druck auf der familiären Harmonie lastet? Und es nur eines kleinen Wortes bedarf, um alles in die Luft zu sprengen?

Auch das vergangene Jahr war nicht arm an Anlässen zur Diskussion. Vertraut Oma nach dem Fall Relotius noch den Medien? Vertraut Opa noch der CDU, jetzt da sie erneut von einer Frau angeführt wird? Und was wird die Nichte entgegnen, wenn man sie nach der Zukunft der zerrütteten Linkspartei fragt?



Sollte das noch nicht genügen, gibt es noch die Evergreens: Islam! Israel! Frauenquote! Maria und Josef, eigentlich ja auch Geflüchtete! Kurz vor Mitternacht droht die Enterbung, das Familienbild ist bis zum Lachsfrühstück zerrüttet.

Oder ist unsere apokalyptische Perspektive ein wenig übertrieben, das größte Drama Ihrer Familie der Wettkampf um den letzten Knödel? Das Politische am Weihnachtstisch keinesfalls privat? Und das Private niemals politisch? Das können Sie uns gerne wissen lassen. Besonders freuen wir uns über Ihre Erinnerungen an die besten Streite, das heftigste Kopfschütteln und den folgenreichsten Eklat. Steht der Tannenbaum noch?



