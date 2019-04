Unsere Familie besteht aus zwei Erwachsenen, vier Töchtern und fünf Smartphones. Alle haben ein Smartphone bis auf die Kleinste, sie ist erst fünf. Sie findet das ungerecht, denn scheinbar hat jeder ständig mit einem speziellen elektronischen Freund zu tun, nur sie hat keinen. Die Smartphones bekommen in der Familie viel Aufmerksamkeit. Entweder, weil man sie benutzt, oder, weil man über sie streitet.

Wenn es um Kinder und Smartphones geht, sind die Fronten schnell klar. Es gibt zwei unversöhnliche Positionen und ich habe das Gefühl, dass beide stimmen. Die eine ist, dass man ein Kind, solange es nur geht, vom Smartphone abhalten solle. Denn das Smartphone sei reines Gift. Es töte die Kommunikation. Wenn Teenager ein Smartphone in der Hand hätten, verwandelten sie sich in schweigende Götzenbilder, versunken in ihre Geräte. Das Smartphone fresse Zeit, die eigentlich der Kindheit gehöre. Ein Kind, das ein Smartphone in der Hand halte, lese kein Buch mehr und komme schon gar nicht auf die Idee, sich mehr zu bewegen als unbedingt notwendig.

Ich glaube, vieles davon stimmt. Es gibt Menschen, wie den Autor und Psychiater Manfred Spitzer, die Smartphones nachsagen, die Entwicklung von Kindern zu behindern. Ich bin oft geneigt, das zu glauben. Manchmal muss ich mich zusammenreißen, meiner 13-Jährigen nicht das Smartphone aus den Händen zu reißen und es auf dem Boden zu zertreten.

Ich bin aber auch der Typ, der den Kindern diese Geräte gekauft hat. Der sie zusammen mit ihnen eingerichtet hat und der – das ist das Verrückte – seiner 13-Jährigen auf dem Schulweg hinterherruft, sie solle ja nicht ihr Smartphone vergessen. Warum rufe ich ihr nicht gleich hinterher, sie solle ihre Zigaretten nicht vergessen?

Aber schließlich wohnen wir in einer Großstadt, die Kinder sollen erreichbar sein. Ich werde nervös und manchmal sehr ärgerlich und sehr besorgt, wenn ich sie nicht erreiche.

Meine Frau und ich haben es zuerst mit einem Tastentelefon für das Kind probiert. Aber das ließ sie immer absichtlich zu Hause liegen. Es war ihr zu unangenehm, mit einem Tastenhandy gesehen zu werden. Denn alle anderen in der Schulklasse hatten schon Smartphones. Besser kein Handy als so eines.

Also besorgten wir den Kindern Smartphones. Seitdem ringen wir mit diesen Geräten. In der Klasse meiner elfjährigen Tochter haben manche schon ihr zweites Smartphone. In der Klasse meiner 13-jährigen Tochter haben einige sogar ihr viertes. Besonders die Jungs sind früh ausgestattet worden, manche schon mit neun Jahren. Denn es gibt dann ja auch noch diese ganzen guten, nicht von der Hand zu weisenden Argumente für Smartphones. Das erste ist, dass die junge Generation als Volk von Digital Natives aufwächst und man ihr eigentlich nicht zu früh das Rüstzeug dafür geben kann. Die stärksten Argumente für den Smartphone-Gebrauch sind aber die Smartphones der anderen. Wer nicht in der WhatsApp-Gruppe der Klasse ist, der hat keine Kontakte. Wer nicht mit seinen Freunden und Freundinnen chatten kann, der hat keine. Und wer der Letzte ohne Smartphone ist, der hat vermutlich Eltern, die auch ihre Pullover noch selbst stricken.

Wenn es an der Schule einen Elternabend gibt, dann ist der Smartphone-Gebrauch stets Thema. Es dauert meist nur ein paar Minuten, dann haben sich die beiden Elternparteien formiert. Die Smartphone-Hasser, die dagegen protestieren, dass es an der Schule neuerdings sogar ein freies WLAN gibt. Und die Fortschrittsapologeten, die dann beginnen, die Digitalisierung der Welt zu erklären, und so tun, als sei das iPhone X in der Tasche schon die Anleihe auf das Praktikum bei Boston Consulting.

Es gibt natürlich auch Eltern, die nonchalant behaupten, das mit dem Handygebrauch der Kinder, das wäre bei ihnen zu Hause gar kein Problem. (Dann denke ich: "Wenn Du wüsstest, was mein Kind über die Bildschirmzeit Deines Kindes erzählt ...") Doch egal, wie die elterliche Einstellung dazu ist: Ein Smartphone haben ohnehin fast alle Kinder. Ich habe gelesen, dass 92 Prozent der 12- bis 13-Jährigen heute ein Smartphone besitzen. Bei den 14- bis 15-Jährigen sind es schon 98 Prozent.

Wir haben uns mit den Kindern darauf geeinigt, dass sie unter der Woche eineinhalb Stunden mit den Smartphones ins Netz dürfen. Das schien uns eine vernünftige Zeit. Aber wie hält man die ein? Immer, wenn ich einer meiner Töchter sage, dass sie heute schon zu lange auf WhatsApp unterwegs ist, sagt sie, sie hätte gerade erst das Handy zur Hand genommen. Soll ich mich mit der Stoppuhr danebenstellen?