"Jung! Digital! Sozial? Erklärungsfaktoren für Online-Sozialkompetenzen im Kindes- und Jugendalter" ist eine Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI), gefördert von der Vodafone Stiftung. Ende 2017 wurden insgesamt 1.508 Jugendliche in den Klassenstufen 7 bis 10 an unterschiedlichen Schulformen in Bayern befragt. Die nicht repräsentative Studie unterscheidet die Sozialkompetenz in vier Bereichen: in die partizipative, moralische, integrative und vermittelnde Kompetenz.