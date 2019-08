Vier Tage vor Bewerbungsschluss hat sich ein weiteres Kandidatenduo für den SPD-Vorsitz gemeldet: Der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken aus Baden-Württemberg wollen als Doppelspitze die Partei führen.

"Wenn die SPD Zukunft haben will und eine gerechte Zukunft schaffen, dann muss sie sich an Kopf und Gliedern neu erfinden", schrieb Esken auf Twitter. "Dafür braucht es eine mutige Spitze." Walter-Borjans und sie seien ein "Tandem auf Augenhöhe" und ergänzten einander ideal. "Gemeinsam stehen wir für klar sozialdemokratische Botschaften und Haltungen ohne Schnörkel."

Der ewige Kompromiss nimmt uns alle Luft zum Atmen. Schluss mit den Deals, die mehr kosten als sie nützen! Die GroKo ist keine Basis dafür, mit klarer Haltung und klarer Botschaft neues Vertrauen zu schaffen und so ein soziales, fortschrittliches und linkes Bündnis anzustreben. — Saskia Esken (@EskenSaskia) 28. August 2019

Votum des NRW-Landesvorstandes

Walter-Borjans hatte bereits seine Überlegungen zu einer Kandidatur im Kölner Stadt-Anzeiger öffentlich gemacht. "Mich haben viele Menschen, die der SPD nahestehen oder wieder nahestehen wollen, darum gebeten, für den Parteivorsitz zu kandidieren", sagte er der Zeitung. "Mich treibt die Krise der SPD seit Langem um und ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Bitte, mich an einem Neustart zu beteiligen, ablehnen würde."

Eine Kandidatur für den Bundesvorsitz komme für ihn allerdings nur "mit dem klaren Votum des Landesvorstandes in Frage". Laut einem Bericht des WDR will der Landesvorstand am Freitag in Dortmund entscheiden, welche Kandidaten für die SPD-Spitze er gegebenenfalls unterstützt. Aus Nordrhein-Westfalen kandidieren bereits die ehemalige NRW-Familienministerin Christina Kampmann zusammen mit Europa-Staatsminister Michael Roth sowie der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach im Duo mit Nina Scheer. Die Bewerbungsfrist für den SPD-Vorsitz läuft am Sonntag ab.