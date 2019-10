Die Recherche hat gezeigt, dass viele Kinder unter vollem Namen auf YouTube aktiv sind oder ihren ganzen Namen in Videos oder auf anderen Social-Media-Profilen nennen. Viele geben auch an, wo sie wohnen oder in welche Schule sie gehen. Oft lässt sich so mit wenigen Klicks die Adresse des Kindes herausfinden.

Wichtig ist also in erster Linie Prävention. Die Kinder sollten sensibilisiert dafür sein, welche Daten sie von sich teilen können und was besser nicht. Sie sollten wissen, dass nicht jeder, der ihre Beiträge likt, ein Fan mit guten Absichten ist.

"Je selbstverständlicher ich mit meinen Kindern über die digitale Welt spreche, desto offener wird auch das Kind mit mir darüber reden", sagt Diplom-Psychologin Julia von Weiler von Innocence in Danger, einer internationalen Organisation, die sich gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern einsetzt. "Eine ganz wichtige Botschaft ist aber auch, dem Kind zu vermitteln: Egal, was für Mist du baust, ich bin an deiner Seite."

Je älter die Kinder sind, desto expliziter könne man mit ihnen über die Gefahr sprechen, sagt von Weiler. Kindern im Grundschulalter könnten Eltern etwa erklären: "Es gibt Menschen, die interessieren sich besonders für deinen Körper oder wollen, dass du dich nackt ausziehst", sagt Julia von Weiler. "Sehr kleinen Kindern kann man sagen, dass man im Internet auch Sachen finden kann, die man eklig findet oder die einem Angst machen. Und dass man manchmal auch so was zugeschickt bekommt. Es ist wichtig, dass die Kinder damit nicht allein bleiben und wissen, dass sie ihren Eltern oder anderen Vertrauenspersonen davon erzählen können."