Ich möchte nicht Oma genannt werden, weder von fremden Kindern noch von meinen Enkelkindern. Wohl wissend, dass dieser Wunsch sehr persönlich ist und auf wenig Verständnis stößt, äußere ich jedes Mal mit Bestimmtheit, dass ich nicht so genannt werden will.

Ich weiß, dass sich viele Großmütter freuen, wenn sie Oma genannt werden. Sie finden es so liebevoll und reizend, vor allem, wenn es eine der ersten Äußerungen ist, die das kleine Schätzchen hervorbringt.

Mit meiner Forderung löse ich denn auch regelmäßig Erstaunen aus. Sie führt sogar zu spitzigen Bemerkungen wie: "Da hat wohl jemand Probleme mit dem Älterwerden", oder: "Das Kind muss doch lernen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis du zu ihm stehst."

Eine ältere Frau, hat sie nun Enkelkinder oder nicht, wird fast immer Oma genannt. Für jedes Kindergartenkind ist eine ältere Frau mit grauen Haaren eine Oma. Sie hat keinen Namen, sie ist eben eine Oma.

Wie oft muss ich fremde Kleinkinder, wenn sie mich so nennen, darauf hinweisen, dass ich nicht ihre Oma bin. Sie verstehen natürlich nicht, was ich meine, und sehen mich mit großen erstaunten Augen an. Sie übernehmen, was sie von ihren Eltern gehört haben: "Das ist eine Oma" oder "... lass die Oma mal in Ruhe."



Wie wäre es mit Großmutter?

Die Bezeichnung Oma ist die kindersprachliche Umbildung von Großmama. Das gilt auch für den Opa, den Großpapa. Die Begriffe treten zum ersten Mal im 19. Jahrhundert auf. Oma ist für die Kleinen leicht auszusprechen, deshalb können sie dieses Wort bald sagen. Niemand wird etwas dagegen haben, wenn sie ihre Großmutter anfangs so nennen. Aber warum muss es dabei bleiben und warum müssen die jungen Mütter und Väter weiterhin von der Oma sprechen? Sie haben doch sicher keine Sprachprobleme mehr.

"Ärgere die Oma nicht. Schreie nicht so, das mag die Oma nicht." Es klingt ganz anders, wenn man stattdessen sagt: "Ärgere deine Großmutter nicht. Das mag sie nicht." Oder man verwendet den Vornamen der Großmutter.

Großmutter ist eine präzise Verwandtschaftsbezeichnung wie Vater oder Mutter. So können mich auch nur meine Enkel bezeichnen, denn welchen Grund sollten andere Kinder haben, Großmutter zu mir zu sagen? Außerdem habe ich einen Vornamen. Mit diesem können meine Enkel mich auch ansprechen. Ich vermute, dass viele Enkelkinder den Vornamen ihrer Omas gar nicht kennen.