Jede zweite Klinik in Deutschland nutzt zur Einleitung der Geburt das Medikament Cytotec. Einem Medienbericht zufolge kann das Mittel, das eigentlich zum Magenschutz konzipiert wurde, in Einzelfällen zu schweren Komplikationen bei der Geburt führen. Der Bericht führte zu einer intensiven Debatte.



Christiane Schwarz ist seit April 2018 Professorin für Hebammenwissenschaft an der Universität Lübeck. Die ehemalige Hebamme leitet den ersten dualen Bachelorstudiengang für Hebammen an der medizinischen Fakultät einer deutschen Universität. Promoviert wurde sie über das Thema "Die Geburtseinleitung bei Terminüberschreitung".



Zeit Online: Die Debatte um Cytotec hat viel Unsicherheit ausgelöst, war sie trotzdem sinnvoll?

Christiane Schwarz: Ich begrüße, dass wir über Geburtseinleitungen reden. Tatsächlich gibt es, das habe ich auch in einer Umfrage erforscht, deutschlandweit eine sehr unterschiedliche Handhabung der Geburtseinleitung und beim Umgang mit den dafür üblichen Medikamenten – wie zum Beispiel mit Cytotec. Momentan ist die Debatte viel zu aufgeregt, als dass wir tatsächlich mit Argumenten weiterkommen. Sobald aber die Emotionen runtergekocht sind, werden wir hoffentlich eine gute Grundlage für die weitere Diskussion haben, wie wir mit diesem Mittel umgehen. Zumindest ist jetzt allen klar, dass es Gesprächsbedarf gibt.



Zeit Online: Wo liegen denn die Unterschiede beim Einsatz von Cytotec?

Schwarz: Vor allem in der Art der Zubereitung und der Dosierung. Cytotec ist ohne Zweifel ein wichtiges Mittel bei der Geburtshilfe. Genau wie jedes andere Medikament ist es dann schlecht, wenn es zur falschen Zeit, mit der falschen Dosierung oder an der falschen Person zur Anwendung kommt.

Zeit Online: Ab wann wird normalerweise eine Geburt eingeleitet?

Christiane Schwarz: Da halte ich mich an die Definition der WHO: Eine Geburt wird eingeleitet, wenn die Einleitung mehr Nutzen als Schaden verspricht. Es gibt ein paar medizinische Indikationen dafür, beispielsweise, wenn die Fruchtblase zum errechneten Termin gesprungen ist, aber die Wehen nicht innerhalb von 24 Stunden von allein einsetzen. Dann steigt die Infektionsgefahr für das Kind, und die mutmaßlichen Vorteile des Abwartens sind geringer als die möglichen Risiken einer Einleitung. Der umstrittenste, aber auch häufigste Grund für eine Einleitung ist, dass der errechnete Geburtstermin überschritten ist. Dann bestehen Bedenken, dass das Kind im Mutterleib nicht mehr gut versorgt wird.



Zeit Online: Warum ist dieser Grund so umstritten?

Schwarz: Weil es hier besonders schwierig ist, Schaden und Nutzen gegeneinander abzuwägen. Wir wollen die Kinder nicht zu früh rausholen, aber wir wollen auch nicht riskieren, dass ein Kind im Mutterleib stirbt. Man versucht weltweit, einen allgemein verbindlichen Stichtag für die Geburt zu erstellen, aber der muss natürlich nicht unbedingt zu der individuellen Frau und ihrem Kind passen. Es können also nur Empfehlungen sein. Ein US-Arzt würde vielleicht argumentieren, der richtige Zeitpunkt für eine Einleitung sei die 38. Schwangerschaftswoche plus null Tage - also zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin, an dem übrigens fast kein Kind auf die Welt kommt. In Deutschland würden die einen vermutlich sagen, der richtige Zeitpunkt sei 41 Wochen plus null, die anderen 42 plus null.

Zeit Online: Es gibt auch noch weitere Indikatoren, wie zum Beispiel das Alter der Schwangeren, oder?

Schwarz: Genau. Im Idealfall wägt man gemeinsam mit der Frau ihr individuelles Risikopotenzial ab. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, etwa, wie alt sie ist, ob es ihr erstes Kind ist. Vieles kann die Risiken erhöhen – auch, wenn die Schwangere Raucherin ist oder einen erhöhten Body-Mass-Index hat.

Zeit Online: Fehlt denn für so eine Risikoanalyse in der Praxis nicht oft auch einfach die Zeit?



Schwarz: Bei den Schwangeren, die jenseits des errechneten Termins sind, haben wir ja meist das Glück, dass in der Regel keine Notsituation vorliegt. Die Frau kann oft noch mal nach Hause gehen und eine Nacht darüber schlafen und dann erst entscheiden, welchen Weg sie gehen möchte. Ich bin sicher, dass es in den allermeisten Fällen ein Gespräch mit den Ärzten gibt, in denen Chancen und Möglichkeiten und Risiken besprochen werden.

Zeit Online: Es gibt viele Frauen, die sich mit so einer Entscheidung überfordert fühlen.

Schwarz: Als Mediziner oder Hebamme muss man seine Worte genau überlegen. Es ist relativ schwierig, die Frauen gut zu begleiten, eben weil wir keine absoluten Aussagen machen können. Wie sagt man einer Hochschwangeren, die kurz vor der Entbindung steht, dass es die Möglichkeit gibt, dass ihr Baby stirbt, wenn sie wartet, ohne sie unter Druck zu setzen? Es ist sehr schwer, in so einer Situation eine sachliche Entscheidung zu treffen. Juristisch ist es aber wichtig, dass die Frauen genau wissen, was sie erwartet. Und natürlich kommt es vor, dass in einigen Fällen zum Beispiel wegen der Personalsituation in der Praxis oder im Krankenhaus eine Frau mal nicht optimal beraten wird.

Zeit Online: Birgt die Einleitung denn ein Risiko an sich?

Schwarz: Wir haben die Hoffnung, dass wenn ein Kind geboren ist, wir ihm vielleicht besser helfen können, als wenn es noch im Uterus ist. Gerade in jüngster Zeit haben zwei große Studien gezeigt, dass eine Einleitung beispielsweise nicht die Kaiserschnittrate erhöht. Wir haben also in Zahlen fast keine Nachteile. Deswegen ist die Bereitschaft einzuleiten relativ groß. Das ist eine sehr verständliche Sichtweise, aber eben nur eine. Die andere ist, dass es das Beste für das Kind ist, wenn es möglichst lang im Uterus bleibt. Zwischen beiden Sichtweisen liegt irgendwo die Wahrheit.

Zeit Online: Werden zu viele Geburten eingeleitet?

Schwarz: Darauf kann ich Ihnen keine wissenschaftlich fundierte Antwort geben. Meine persönliche Meinung ist, dass das biologische Konzept Kinderkriegen nicht so fehlerhaft sein kann, dass es eine 30-Prozent-Kaiserschnittrate und 25 Prozent Geburtseinleitungen rechtfertigen würde. Wir machen zu viele Interventionen.

Wir haben in der Vergangenheit in jedem Jahrzehnt eine neue Mode bei den Geburten gehabt. In den Siebzigern war es der Dämmerschlaf, in den Achtzigern die programmierte Geburt mit Wehentropf und Dammschnitten. In den Neunzigern kamen PDA und Dauer-CTG auf, danach begann die Kaiserschnittwelle. Und alle zehn Jahre hieß es dann, ach, das war doch nicht so eine gute Idee, diese Methode hat sich nicht bewährt.

Zeit Online: Wie entscheidet man denn als Geburtshelfer, welche Behandlung die richtige sein könnte?

Schwarz: Die Grundregel lautet: Tu nur dann etwas, wenn du sicher bist, dass es mehr nutzt als schadet. Das ist evidenzbasierte Medizin und die ist das Recht der Frauen, die wir betreuen. Das Problem entsteht, wenn ich als Geburtshelfer eher darüber nachdenke, was mich unangreifbar macht, als was im Interesse der Frau ist.

Zeit Online: Viele Frauen versuchen auch, selbst Wehen auszulösen. Zum Beispiel durch Himbeerblättertee oder Akupunktur. Was sagen Sie dazu?

Schwarz: Grundsätzlich ist es so, dass jedes Mittel, das wirkt, auch Nebenwirkungen hat. Das gilt für klassische Medikamente genauso wie für Naturheilmittel. Unsere stärksten Gifte kommen aus der Natur. Ich finde es sehr fragwürdig, ein Mittel – egal welches – einfach so einzusetzen.

Zeit Online: Also raten Sie davon ab.

Schwarz: Ja. Ich würde einer Schwangeren nach dem errechneten Termin eher raten: Beobachte dich, beobachte dein Kind und geh zu deiner Hebamme oder Ärztin.