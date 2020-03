Irgendwo zwischen Ja und Nein, zwischen "Mach jetzt" und "Könntest du bitte", also irgendwo zwischen dem, was Eltern von ihrem Kind wollen und dem, was das Kind im Moment will, ist eine große Verwirrung entstanden. Eltern sollen mit dem Nachwuchs im Dialog sein und, ganz wichtig, Grenzen setzen. Und nebenbei dafür sorgen, dass ihre Kinder alles lernen, was später wichtig ist. Aber bitte mit Freude! Mütter und Väter, die in der modernen Erziehung Orientierung suchen, treibt es in die Verzweiflung. Was der eine viel verkaufte Erziehungsratgeber für richtig hält, nennt der andere falsch. Dabei gibt es eine einfache Lösung. Sylvia Smesny kennt sie.

An einem Januarabend in Dresden sitzen etwa 20 Mütter und Väter auf Hockern zwischen Trommeln und E-Pianos und hören ihr aufmerksam zu. Sie interessieren sich für den Instrumentalunterricht für Geige, Gitarre oder Klavier in Smesnys Musikschule in einem hippen Innenstadtviertel. Smesny, 51, ist eine resolute stämmige Frau mit blondem Bob und kleiner Brille. Um den Hals trägt sie an diesem Abend einen Schal im Muster einer Klaviertastatur. Smesny zitiert – nicht ohne Genuss – von einer handgeschriebenen Liste mit "Leistungskillern": So nennt sie jene Sätze von Eltern, die sie oft als Entschuldigung höre, wenn das Kind nicht geübt habe oder nicht mitmachen wolle.

"Unser Kind ist überfordert."

"Unser Kind soll Spaß haben."

"Ich will mein Kind nicht zwingen."

Sätze, die Smesny nicht hören will.

An ihrer Schule, das macht Smesny klar, wird von Kindern und Eltern viel gefordert, auch wenn die Kleinen das Instrument nur als Hobby spielen wollen. "Eltern stärken dem Lehrer den Rücken und üben mit ihren Kindern täglich", steht auf einem Blatt, das die Eltern am Eingang bekommen haben. Smesny wettert gegen das "Manipulations-Erpressertum" der Kleinen, eine Mutter in der ersten Reihe nickt energisch. Smesny zeigt den Eltern ihre Illustration einer "Anstrengungsvermeidungsstrategie" – ein Teufelskreis aus Lehrern, die etwas fordern, Kindern, die sich verweigern und Eltern, die dem nachgeben, sodass Erfolg und Spaß ausbleiben. Darüber, wie der Unterricht in den Kleingruppen genau aussieht, hat Smesny bisher kein Wort verloren, dafür aber viele Worte über ihre Sicht auf Erziehung. In Smesnys Welt sind Erwachsene die unangefochtenen Herrscher und Kinder die Befehlsempfänger. In Smesnys Schule dürfen sich Eltern von ihren Selbstzweifeln in Erziehungsfragen erholen.



Darf ich mein Kind zwingen?

Viele Eltern denken: Ein Instrument zu lernen soll Kinder klüger machen, ihre Leistungen in der Schule verbessern, genauso wie ihr Sozialverhalten, kurz: sie zu besseren Menschen machen. Es sind enorme Erwartungen und Hoffnungen, mit denen viele Schulen werben, auch Smesny. Obwohl die meisten dieser angeblichen Wirkungen inzwischen widerlegt sind, hält sich der Mythos hartnäckig: Wer seinem Kind Musikunterricht angedeihen lässt, investiere in dessen erfolgreiche Zukunft. Ein Fünftel aller 6- bis 13-Jährigen musiziert einmal in der Woche oder öfter. Jährlich klimpern, tröten und trommeln sich in Deutschland mehr als eine Million Kinder unter 14 Jahren durch Unterrichtsstunden an mehr als 900 öffentlichen Musikschulen, 400 im Verband organisierten Privatschulen und einer unbekannten Anzahl von einzelnen Privatlehrern und Privatschulen wie der von Sylvia Smesny.

An Musikschulen zeigt sich der pädagogische Zwiespalt besonders deutlich: Manche weisen auf ihren Internetseiten extra darauf hin, dass der Unterricht "ganz ohne Zwang" ablaufe. Übungsbücher versprechen "Garantiert Gitarre lernen für Kinder". Musikstunden sind zwar eine Freizeitbeschäftigung, aber doch kein Hobby wie Schwimmen oder der Fußballverein, wo der Spaß für viele Kinder unmittelbar in der Sache liegt. Bis sie auf dem Cello oder der Geige etwas zustande bringen, an dem sie selbst Freude haben, müssen sie viel Energie und Fleiß aufbringen. Auch, wenn sie sich ursprünglich selbst dazu entschieden hatten, das Instrument lernen zu wollen.

"Viele Kinder bringen die nötige Disziplin für das Üben nicht allein auf", sagt Michael Dartsch, Musikpädagogikprofessor an der Hochschule für Musik Saar. Deshalb gehe es oft nicht ohne die Unterstützung der Eltern. Dartsch war selbst lange Geigenlehrer, Musikerziehung für junge Kinder ist sein Fachgebiet. "Eltern sollten die Kinder zumindest daran erinnern, dass geübt wird", sagt er. Am besten sei, sie fänden gemeinsam eine Routine für das Üben, etwa eine feste Zeit am Tag.

Was aber, wenn das nicht reicht? Gerade der Musikunterricht stellt Familien vor eine Frage, die viele Eltern umtreibt: Darf ich mein Kind zwingen, wenn es nicht freiwillig üben will? Es ist eine wieder und wieder gestellte Frage unter Musikschulkinder-Eltern in Ratgeberforen, manchmal auch vorsichtiger: "Wie motiviere ich mein Kind zum Spielen?"