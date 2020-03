Mütter werden in Bewerbungsverfahren benachteiligt und seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen als Frauen ohne Kinder. Das geht aus einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) hervor. Frauen mit Kindern mussten demnach rund ein Drittel mehr Bewerbungen schreiben, um eine Einladung zu erhalten.

Väter hingegen werden ebenso häufig eingeladen wie Männer ohne Kinder. "Damit wird das Prinzip der gleichen Jobchancen von Männern und Frauen konterkariert", sagte die Autorin der Studie Lena Hipp.

Für die Studie wurden mehr als 800 fiktive Bewerbungen auf reale Stellenangebote im Marketing- und Veranstaltungsbereich versandt. In diesem Berufsfeld arbeiten ungefähr gleich viele Frauen und Männer. Die Bewerberinnen und Bewerber unterschieden sich demnach in ihrem Lebenslauf nur darin, dass die einen ein Kind im Alter von drei Jahren hatten und die anderen kinderlos waren.

Hipp fordert vor dem Hintergrund der Studie neue gesetzliche Regelungen. So sollte in Lebensläufen künftig keine privaten Informationen wie Elternschaft, Ehestand oder Religionszugehörigkeit erwähnt werden. Dies, so die Studienautorin, könnte helfen, Diskriminierung zu verringern.