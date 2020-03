Die Zahl der Einpersonenhaushalte wird von 17,3 Millionen im Jahr 2018 auf voraussichtlich 19,3 Millionen im Jahr 2040 steigen. Das geht aus Berechnungen des Statistischen Bundesamts hervor. Damit würden in 20 Jahren 24 Prozent aller in Privathaushalten lebenden Menschen allein wohnen – das sind drei Prozentpunkte mehr als 2018.

Bereits zwischen 1991 und 2018 war die durchschnittliche Zahl der Menschen je Haushalt dem Bundesamt zufolge von 2,3 auf 2,0 deutlich gesunken. Bis 2040 dürfte die Zahl voraussichtlich weiter auf 1,9 Menschen pro Haushalt abnehmen.

Dagegen soll die Gesamtzahl der Privathaushalte um drei Prozent auf 42,5 Millionen im Jahr 2040 zunehmen. Der stärkste Anstieg ist in Baden-Württemberg und Bayern zu erwarten (jeweils +7 %), ein besonders starker Rückgang hingegen in Sachsen-Anhalt (-9 %) und Thüringen (-8 %).



Regionale Unterschiede zwischen den Bundesländern in der Entwicklung der Privathaushalte sind im Wesentlichen durch die demografischen Strukturen und die künftige Bevölkerungsentwicklung in den Bundesländern bedingt.

Als Privathaushalt zählt eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammen wohnen und wirtschaften. Sie finanzieren in der Regel ihren Lebensunterhalt gemeinsam beziehungsweise teilen sich die Ausgaben für den Haushalt. Personen, die nur für sich selbst wirtschaften (Alleinlebende oder Wohngemeinschaften ohne gemeinsame Haushaltsführung), gelten als eigenständige Privathaushalte. In Gemeinschaftsunterkünften lebende Menschen zählen nicht zur Bevölkerung in Privathaushalten.