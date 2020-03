Foto: Daniel Hofer, 3D-Effekt: Annick Ehmann, Julius Tröger (ZEIT ONLINE) und Andrzej Wojaczek ( Mental Canvas

Carla brüllt. Sie windet sich im Autositz hin und her. Schluchzen geht in Weinen über und dann in wütendes Schreien. Cat am Steuer fragt: "Möchtest du einen Keks?", und streckt ihr einen nach hinten. Carla, bald zwei Jahre alt, zögert kurz, haut ihn aus Cats Hand, ruft: "Nein!" und brüllt weiter. "Was hast du denn, Carla?", fragt Michel, elf, der neben ihr sitzt. Keine Antwort. "Was hat Carla denn?", fragt er nach vorne. "Ich weiß es nicht", sagt Cat. "Aber anhalten können wir jetzt auch nicht. Wir sind schon viel zu spät."

Adrian, fünf, fragt vom Rücksitz: "Du, Cat, was kostet eigentlich ein Betonmischer?"

"Ich weiß es nicht."

"Kann man sich einen von der Baustelle ausleihen?"

Caterina, genannt Cat, 33, Lehrerin, Mutter, Stiefmutter, Ehefrau, fährt durch die Straßen von Dresden Richtung Radebeul, wo die anderen schon auf sie und die drei Kinder warten. Es ist ein Freitag Ende Januar, kurz nach vier, und eigentlich sollten sie längst da sein, aber Cat muss noch eine Hose abholen, die sie für Michel bei Ebay gekauft hat. Die anderen aus Radebeul sind Uwe, 44, und Stephanie, 41, und ihre Kinder Leo, fünf, und Armin, zwei. Sie alle bilden mit Cats Frau Daniela, 43, eine Patchworkfamilie. Und dann ist da noch Sven, 39, den Cat, weil er ihr bester Freund war, vor einigen Jahren bat, Spendervater für ihr Kind zu werden. Er wurde es. Ihr Beziehungsstatus heute: kompliziert.

Dass Cat an diesem Tag nach Radebeul zu ihrer Familie fährt – zwar viel zu spät, aber dafür mit Freude, alle zu sehen – ist keine Selbstverständlichkeit. Vor sieben Jahren geriet das Leben von ihnen allen ins Wanken, bis zwei Jahre später nichts mehr war wie vorher. Seither haben sie alles erlebt: Gewolltes und Ungewolltes, Loslassen und Festhalten, Freude und Enttäuschung, Liebe und Streit, Harmonie und Überforderung, Schwüre und Verrat. Sie wollten für alle das Beste, stritten sich, liebten sich und merkten, wie Hunderttausende Patchworkfamilien in Deutschland vor ihnen, dass das Leben meist anders verläuft als geplant.

Cat und Dani

Der 11. Februar 2013 war ein eisig kalter Tag in Dresden. Die Winterferien waren gerade zu Ende, die Straßen zugeschneit und glatt. Cat war spät dran, in wenigen Minuten sollte der Unterricht losgehen. Es war ihr erster Tag als externe Vertretungslehrerin an einer Grundschule, ein Job, den sie – obwohl sie noch Studentin war – bekommen hatte, weil überall Lehrer fehlten. Sie parkte ihr Auto, schaute auf die Uhr: In ein paar Minuten würde der Unterricht beginnen. Sie schnappte ihre Tasche vom Rücksitz und lief los. Auf dem kurzen Weg zwischen Parkplatz und Schule begegnete ihr eine Frau, auch zu spät, auch im Laufschritt: Daniela. "Eigentlich sprach schon diese erste Begegnung Bände", sagt Cat heute. "Immer muss es schnell gehen bei uns. Das ist sehr bezeichnend für unser Leben. Bis heute."

Daniela, genannt Dani, die damals ihr Referendariat an der Schule machte, hatte die neue Kollegin draußen vor der Tür nicht wahrgenommen. Im Lehrerzimmer sah sie Cat zum ersten Mal richtig. "Der Direktor kam rein und sagte, er würde uns die neue Kollegin vorstellen. "Dann hab ich sie gesehen und dachte nur: Wow, komplette Offenbarung! Was ist das für ein Mensch?" Während der Direktor redete, ertappte sie sich dabei, wie sie Cat die ganze Zeit von der Seite musterte. "Wahrscheinlich hab ich mich sofort komplett verschossen, ich hab‘s nur nicht gewusst."

Dani war da seit acht Jahren mit ihrem Mann Uwe zusammen. Sie hatten einen Sohn, Michel, zu dieser Zeit vier Jahre alt. Und sie waren seit anderthalb Jahren verheiratet. Sie hatten immer wiederkehrende Höhen und Tiefen, hielten aber nicht Ausschau nach jemand anderem, geschweige denn dachten sie an Trennung. Frauen hatten in Danis Liebesleben noch nie eine Rolle gespielt. Auch deshalb habe sie ihre Glücksgefühle als freundschaftliche Zuneigung zu Cat interpretiert.

Cat hingegen war wenig interessiert. Sie fand Dani sympathisch, aber: "In der Zeit, als ich Dani kennenlernte, war ich noch mit meiner letzten Partnerin zusammen. Sie hatte zwei Kinder, die bei uns lebten." Cat suchte damals weder nach einer Möglichkeit, aus ihrer Beziehung auszubrechen, noch war sie daran interessiert, sich mit anderen aus dem Kollegium anzufreunden. "Für mich war es ein reiner Broterwerb, meine Pflicht, Geld zu verdienen, mehr nicht."

Cat und Dani hatten von Anfang an das Gefühl, die gleiche Sprache zu sprechen. © Daniel Hofer für ZEIT ONLINE

Für Dani hingegen war Cat der Mensch, den sie sich immer als Kollegin gewünscht hatte. Sie haderte mit den anderen Lehrern, oft mit dem gesamten Schulsystem. Chronisch überfordert und chronisch im Stress lief Dani jeden Tag im Stechschritt durch die Schule. Sie wollte, nein sie musste es besser als die anderen machen, sich mehr und liebevoller um die Kinder kümmern, Zeitpläne einhalten, die beste Lehrerin sein, sagt sie. "Ich war nie im Frieden."

Nur bei Cat verlangsamte sich ihr Schritt. Bei ihr schaute sie, ob ihre Jacke an der Garderobe hing, sog ihren Geruch ein, wenn sie an ihr vorüberging, lächelte, strahlte, wenn sie einander "Guten Morgen" sagten. In Cat sah Dani Lebensfreude und Energie, etwas, das sie bei ihren Kollegen so sehr vermisst hatte. "Es war, als hätte ich mich in ihr gesehen und gefunden", sagt Dani. Ihr Gesicht wird weich, wenn sie davon erzählt.

Als Cat eines Tages – es war inzwischen Sommer – eine Auseinandersetzung mit einer anderen Kollegin hatte, nahm Dani sie beiseite und sagte: "Du, nimm es nicht so schwer." Sie kamen ins Gespräch und merkten, "dass wir die gleiche Sprache sprechen und einander gut abholen können", sagt Dani. Weil sie immer das Gefühl hatte, jemand könne sie hören, verabredeten sie sich auf dem Supermarktparkplatz gegenüber. Dani wollte es schön machen, kaufte Cola und Fanta – sie wusste ja nicht, was Cat mochte – und wartete. Cat kam, setzte sich neben sie und zündete sich eine Zigarette an. Vier Stunden saßen sie dort auf dem Parkplatz, rauchten eine nach der anderen, redeten und fühlten sich verstanden.

Dani versuchte noch immer, ihre Zuneigung als Freundschaft auszulegen. Cat aber wusste, dass sie sich ineinander verliebt hatten. "Als ich das spürte, kamen gleichzeitig auch die ersten Zweifel", sagt sie. "Keine Zweifel an ihren Gefühlen zu mir. Es war viel mehr eine trotzig-bockige Reaktion oder Stimme in mir, die sagte: Mach es nicht."

Dani hatte einen Mann und – vor allem – ein Kind. Was das bedeutete, wusste Cat aus ihrer damaligen Beziehung und der davor. Als neue Lebensgefährtin musste sie bei einem Kind andocken, das gerade einen großen Verlust erlebt hatte. Sie musste Verständnis haben, Ablehnung aushalten und trotzdem nett sein, ohne die Gewissheit zu haben, dass sich jemals eine Beziehung entwickeln würde. "Damals dachte ich, das Kind wirst du dann auch wieder an der Backe haben und musst um dessen Gunst buhlen. Also, Finger weg, Cat! Das hat mich am Anfang sehr gehemmt."

Trotzdem schrieben sie sich gegenseitig eine Nachricht nach der anderen. Sie trafen sich häufiger, und irgendwann konnte auch Dani das Bild der besten Freundin nicht mehr aufrechterhalten. Sie hatte Gefühle, auf die sie immer gewartet hatte. Als sie eines Tages an einem Strand an der Elbe saßen und immer näher aneinanderrückten, vergaßen beide alle Bedenken und küssten sich.

Es war Zeit, mit Uwe zu sprechen.

Uwe und Dani

Uwe und Dani hatten sich 2005 in Barcelona kennengelernt, als beide dort für ein Catering-Unternehmen arbeiteten. Beide waren sofort fasziniert voneinander: "Uwe hatte lange lockige Haare, ein extrem markantes Gesicht und man sah seine Seele", sagt Dani.

"Dani hatte unglaublich viel Energie. Mit ihr war es nie langweilig. Sie hat uns alle mitgerissen", sagt Uwe.

Als sie zurück in Deutschland waren, schrieb Uwe ihr, längst Hals über Kopf verliebt, ob sie sich nicht mal treffen könnten. Sie wurden ein Paar, zogen zusammen, gingen klettern, surfen, wandern, fuhren Kajak, waren in jeder freien Minute unterwegs. Dani studierte noch, Uwe machte sich gerade als Werbetexter in Dresden selbstständig. Sie lebten in Uwes winziger Dachgeschosswohnung in der Neustadt, beide mit wenig Geld.

Als Uwe als Redakteur bei einer Zeitung anfing, wurde es leichter, immerhin hatten sie jetzt ein festes Gehalt. In diese Sicherheit hinein wurde Michel 2008 geboren. Doch das Leben als Familie bedeutete mehr Verantwortung und mehr Opfer, als beide vorher gedacht hatten. Als Michel ein Dreivierteljahr alt war, sollte er in die Kita. Die Eingewöhnungsphase lief schlecht, doch was sollten sie tun? Uwe konnte seinen Job als Reporter nicht aufgeben, Dani hatte Prüfungen, die sie unbedingt bestehen musste. So verbrachte Michel viel Zeit bei Danis Mutter, manchmal ganze Wochen. Er lernte dort laufen, etwas, das bis heute sinnbildlich für Danis schlechtes Gewissen steht: War sie in entscheidenden Momenten nicht für ihn da gewesen?

Links: Armin trinkt eine Tasse Milch. Rechts eine Szene vom Spielplatz © Daniel Hofer für ZEIT ONLINE

Keinem von beiden war die Entscheidung leichtgefallen, Michel in diesem jungen Alter in die Verantwortung anderer Menschen zu geben. Michel war als kleines Kind unkonzentriert, vorlaut, redete dazwischen, wollte immer Aufmerksamkeit und konnte urplötzlich wütend werden. War das eine Auswirkung der fehlenden Bindung oder war das sein Wesen, ein vorbestimmter Charakterzug? Niemand kann das heute sagen, doch es war Grundlage für ein anhaltend schlechtes Elterngewissen.

Das Leben war kompliziert und wurde komplizierter. Weil die Schulaufsichtsbehörde Dani die Hoffnung nahm, in Dresden einen Platz für ihr Referendariat zu bekommen, bewarb sie sich in Halle und Leipzig. Um nicht getrennt voneinander zu sein, suchte Uwe dort nach Arbeit und fand schließlich eine Stelle als Redakteur in Leipzig. Er kündigte seinen alten Job und nahm sich erst mal eine kleine Wohnung, bis klar war, wo es für Dani weitergehen sollte. Kurze Zeit später kam die Zusage für ihr Referendariat: nicht in Halle, nicht in Leipzig, sondern in Dresden. Sie blieb mit Michel in Dresden, übernahm den Alltag mit Kind und studierte weiter. Uwe pendelte von da an zwischen den Städten.

Wenn sie sich am Wochenende sahen, brauchten sie eine Weile, um sich einander anzunähern, und wenn es so weit war, musste Uwe schon wieder los. Anderthalb Jahre ging das, bis beide merkten, dass es so nicht weitergehen konnte. "Wir waren einfach am Leistungslimit, und ich war unzufrieden mit der ganzen Welt", sagt Dani. "Ich hab mich bei allem und jedem infrage gestellt gefühlt. Selbst bei Uwe, obwohl er mir das nie vermittelt hatte."

Es war die Rollenverteilung, die sie störte. Sie wollte keine Hausfrau sein, die alleine für die Kindererziehung zuständig war. Sie wollte arbeiten, Karriere machen, unter den gleichen Voraussetzungen wie Uwe. "Ich habe mich zurückgesetzt und nicht ebenbürtig gefühlt. Ich sehe mich heute noch durch diese kleine Wohnung staubsaugen."

Uwe zog zurück nach Dresden, fing an, jeden Tag nach Leipzig zu pendeln, und schaute parallel nach einem Job in Dresden. Sie wollten es als Familie schaffen. "Für uns war der Lebensplan klar", sagt Dani. "Wir hatten uns gefunden, wir wollten zwei Kinder miteinander haben, spätestens nach dem Referendariat wollte ich das zweite. Wir hatten wirtschaftlich schwere Zeiten gehabt, aber gesagt, okay, wir ziehen das Ding durch." Sie bat Uwe, durchzuhalten, nur noch bis zum Ende des Referendariats.

Und dann kam Cat. Und alle Träume und Hoffnungen, es würde irgendwann besser oder sogar gut werden, fingen an, Risse zu bekommen. Heute sagt Dani, Cat sei das Puzzleteil gewesen, das ihr immer gefehlt hatte.