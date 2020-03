Dieser Artikel ist Teil des ZEIT-ONLINE-Schwerpunktes "Die neuen Familien" zu Patchwork-Familien aus dem Ressort X. Eine Auswahl weiterer Schwerpunkte finden Sie hier.



Je älter meine Großmutter wurde, desto schwieriger wurde es, sie zu besuchen. Mit über neunzig Jahren war es kaum mehr möglich, einen Termin bei ihr zu kriegen. Nicht, weil sie zu gebrechlich geworden wäre oder zu schrullig. Sie hatte einfach zu viele Verpflichtungen. "Ich würde mich schrecklich freuen, wenn du kämest, Liebelein", sagte sie am Telefon. "Aber morgen müssen die Eia und ich bei der Berta Fenster putzen, Mittwoch besuche ich die Mimi, am Donnerstag kommt die Fine." – "Was machst du denn am Samstag?" – "Ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe."

Die Berta, die Eia, die Fine, die Trude, die Guste. Meine Großmutter hatte einen unerschöpflichen Schatz an Schwestern. Als Kinder verwechselten wir sie ständig, obwohl jede in der Erinnerung der Familie ein besonderes Attribut hatte. Die eine galt als wunderschön, eine andere hatte sehr vorteilhaft geheiratet, eine dritte war beruflich erfolgreich. Wenn wir bei unserer Großmutter in den Ferien waren, saßen sie auf den Biedermeier-Sesseln im Damenzimmer und tranken Tee mit Rum und erzählten sich Familiengeschichten, vom Verlieben und Sichtrennen, von Reichtum, Armut und Skandalen. Alle hatten sie geheiratet und fast alle eine unüberschaubare Anzahl an Kindern und Enkeln bekommen.

Das Leben meiner Großmutter mütterlicherseits spielte sich fast ausschließlich in ihrer – meist weiblichen – Großfamilie ab. Der Zweite Weltkrieg hatte sie noch enger zusammengebracht: Als Bomben auf ihre Heimatstadt fielen, zog die eine Familie, die ihre Wohnung verloren hatte, bei der anderen ein. Auch später hielten sie die Treue. Meine Großmutter fuhr nicht in den Urlaub, sie fuhr zu Nichten oder Cousinen. Dass wir als Kernfamilie abends in ein Restaurant essen gingen, erheiterte sie. Was für eine verrückte Idee! Man könnte doch auch Verwandte besuchen.

Meine beiden Schwestern und ich wuchsen anders auf. Wir waren eine Familie unserer Zeit, eine Kernfamilie: Vater, Mutter, drei Kinder. Wir konzentrierten uns auf uns. Unsere Tanten und Onkel lebten in anderen Städten, ihr Leben schien uns fern. Wenn neue Menschen in unser Leben kamen, dann waren es Freunde, die wir fanden, oder Kollegen, die wir bei der Arbeit kennenlernten. Sie alle hatten wir uns selbst ausgesucht.

Lange Zeit lebten wir gut mit unserem Familienmodell. Irgendwann aber brauchten meine Eltern im Alter Hilfe. Unsere Tochter kam auf die Welt und wir waren als Eltern auf Unterstützung angewiesen. In dieser Zeit machte ich zum ersten Mal eine interessante Erfahrung. Nicht meine Freunde, nicht meine Kollegen waren diejenigen, auf die ich mich am meisten verlassen konnte. Es waren Mitglieder meiner erweiterten Familie, die halfen. Das Netzwerk, das meine Großmutter einst aufgebaut hatte, blieb intakt, auch in der nächsten Generation. Und uns, als Teil davon, kam es zugute.



Ist die Kernfamilie ein historischer Irrtum?

Mit meiner eigenen Familiengeschichte im Sinn las ich im amerikanischen Atlantic einen Essay des Publizisten David Brooks. Die Idee der Kernfamilie, schrieb er, sei ein Fehler gewesen, gewissermaßen ein historischer Irrtum. In dem Text heißt es: "Die Familienstruktur, die wir ein halbes Jahrhundert als kulturelles Ideal angesehen haben, hat sich für viele als katastrophal herausgestellt." Profitiert hätten von der Idee – Vater, Mutter, zwei Kinder – nur die sozial privilegierteren Eltern, die Nannys, Haushaltshilfen und Nachhilfelehrer einstellen können. Nicht aber ihre Kinder und schon gar nicht die sozial schwächeren Familien.

Brooks schreibt weiter: "Wir haben das Leben der Erwachsenen verbessert und das der Kinder verschlechtert. Wir haben uns weg bewegt von den großen, untereinander verbundenen und erweiterten Familien, die dabei geholfen haben, die Schwächsten vor den Schwierigkeiten des Lebens zu bewahren, hin zu kleineren, isolierten Kernfamilien (ein verheiratetes Paar und ihre Kinder), die den Privilegierteren der Gesellschaft Raum geben ihre Talente auszubauen und ihre Möglichkeiten zu erweitern." Die Kernfamilie, so Brooks, habe in den USA für die sozial Schwachen vor allem zu Einsamkeit und Armut geführt. Es sei Zeit, sie zu überdenken.

Spontan musste ich zustimmen. Hatte nicht auch ich die Erfahrung gemacht, dass in schwierigen Zeiten die Großfamilie für Stabilität stand? Ich fragte mich, ob die These auf Deutschland übertragbar sei. Die Gesetze für Scheidungen und Trennungen sind in den USA etwas anders geregelt als in Deutschland. Männer stellen sich nach der Trennung meist besser, während Frauen und Kinder durch eine Scheidung häufiger in Armut abrutschen. In Deutschland sind Alleinerziehende bei Weitem nicht optimal, aber zumindest besser geschützt als in den USA.

Die Zahl der Alleinerziehenden steigt

Die meisten Befunde von Brooks treffen jedoch auch auf Deutschland zu. Auch hier ist die Kernfamilie weiterhin das Ideal, nach dem die meisten Menschen streben. Und auch hier scheitern immer mehr Menschen daran, das Ideal zu erfüllen. Die Zahl der Alleinerziehenden steigt auch in Deutschland. Im Jahr 2017 lebten in Deutschland 2,4 Millionen Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil. Ihr Anteil an allen Kindern stieg zwischen 1997 und 2017 von 12 auf 17 Prozent. In Ostdeutschland wächst heute beinahe jedes vierte Kind in einem alleinerziehenden Haushalt auf. Zugleich leben vor allem im Alter immer mehr Menschen in Deutschland allein. Fast drei Viertel aller Haushalte bestehen heute aus ein bis zwei Personen. Auch in Deutschland trifft diese Entwicklung tendenziell ärmere Familien. Es gibt kaum ein größeres Armutsrisiko als eine alleinerziehende Frau mit Kind zu sein. Statistisch betrachtet ist es doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung.

Ähnlich wie in den USA entwickelte sich das Modell der Kernfamilie auch in Deutschland erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist also erst seit kurzer Zeit populär. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Sterblichkeitsrate noch so hoch, dass viele Menschen eine zweite oder dritte Ehe eingingen. Viele Familien waren rund um ein Geschäft organisiert, bei dem mehrere Menschen mitarbeiten mussten. Bäcker, Müller, Schmiede – all diese Berufe funktionierten nur als Familienbetrieb. Vor der Industrialisierung hätte eine Familie, in der nur ein Vater Geld erwirtschaftet und eine Mutter den Haushalt betreibt, kaum überleben können.