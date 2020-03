Die Zahl der Elterngeld-Empfänger in Deutschland steigt weiter. Rund 1,9 Millionen Frauen und Männer in Deutschland haben es im Jahr 2019 erhalten. Das sind zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Dabei bezogen 1,41 Millionen Frauen die finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung – das entspricht einem Anstieg von 0,9 Prozent. Bei den Männern erhöhte sich die Zahl um sogar um 5,3 Prozent auf 456.000.



Allerdings geht aus den Zahlen auch hervor, dass die Mütter deutlich länger Elterngeld bezogen als die Väter. So ließen sich Männer im Schnitt 3,7 Monate das Geld auszahlen. Bei den Frauen waren es 14,3 Monate.

Elterngeld Plus beliebt

Eltern, deren Kinder seit 1. Juli 2015 geboren wurden, können zwischen dem bisherige Elterngeld und dem Elterngeld Plus wählen – oder beides kombinieren. Das Elterngeld Plus fällt in der Regel niedriger aus, wird aber, mit bis zu 36 Bezugsmonaten für beide Elternteile zusammen, erheblich länger gezahlt. Es werde stark nachgefragt, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Vor allem Frauen nutzen der Statistik zufolge diese Variante: Mit 32,5 Prozent entschied sich 2019 fast jede dritte berechtigte Frau dafür. Im Jahr 2017 waren es 25,9, im Jahr darauf 30,1 Prozent. Bei den Männern waren es 2019 13,3 Prozent. 2018 waren es 12,6 Prozent und 2017 nahmen 11,2 Prozent der berechtigten Männer das Elterngeld Plus in Anspruch. Die Spanne reichte bei den Frauen demnach von 22,1 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 43,8 Prozent in Thüringen. Bei Männern wurde das Elterngeld Plus besonders häufig in Berlin in Anspruch genommen (23 Prozent).

Die geplante Bezugsdauer bei Frauen, die Basiselterngeld beantragten, betrug den Angaben zufolge durchschnittlich 11,7 Monate. Bei einem geplantem Bezug von Elterngeld Plus waren es 19,9 Monate. Die von Männern angestrebte Bezugsdauer war mit durchschnittlich 2,9 Monaten bei ausschließlichem Basiselterngeld beziehungsweise mit durchschnittlich 8,6 Monaten bei Bezug von Elterngeld Plus vergleichsweise kurz.