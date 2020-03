Am Samstagabend bekam Pia Reuter* eine Nachricht auf ihr Handy. "Der Alte flippt aus", schrieb einer ihrer Schüler. Reuter ist Lehrerin einer Münchner Mittelschule. Als die Schulen in München schließen mussten, haben sie und ihre Kolleginnen und Kollegen den Schülern ihre Handynummern gegeben. "Allein in meiner Klasse mache ich mir um sechs Kinder wirklich Sorgen", sagt sie. Sie arbeitet an einer Brennpunktschule und die Vorstellung, dass ihre Schülerinnen und Schüler nun mit den Eltern zu Hause in der Wohnung festsitzen, macht ihr Angst. Nicht weil das Lernen zu Hause schwierig wird, sondern weil die Kinder Gewalt erfahren könnten. Reuter fürchtet, dass sie angebrüllt und verprügelt werden.

Den ganzen Tag mit allen Familienmitgliedern in der Wohnung zu verbringen, ist für die meisten Menschen eine Herausforderung. Für Familien, in denen ohnehin Gewalt herrscht, ist die aktuelle Situation eine ernste Gefahr. Wenn Eltern nicht gelernt haben, Konflikte friedlich zu lösen, weil sie es selbst nie vorgelebt bekommen haben, fallen durch Kontaktbeschränkungen, geschlossene Schulen und Kitas wichtige Schutzräume für die Kinder weg.

In der Arche bekommen die Kinder Nähe

Bernd Siggelkow leitet das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk Die Arche. Er und seine Mitarbeiter versuchen, die Familienhilfe auch in diesen Tagen aufrechtzuerhalten. Vor der Corona-Krise konnten die Kinder nach der Schule in die Häuser der Arche kommen, zu Mittag essen, spielen, Hausaufgaben machen. Oder sich auch mal in den Arm nehmen lassen. "Manche unserer Kinder sind zu Hause das fünfte Rad am Wagen, bei uns bekommen sie nicht nur Essen, sondern auch Nähe", sagt Siggelkow. Auch die fällt nun weg.

Seit die Häuser geschlossen sind, liefern die Arche-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Familien Lebensmittel, Spielsachen und Hygieneartikel nach Hause. "Mir sind schon Kinder entgegengekommen und wollten mir um den Hals fallen", sagt er. Sie riefen: "Wie schön, dass du kommst." Und: "Bernd, ich vermisse dich so sehr."

Wie die Münchner Lehrerin Reuter macht auch Siggelkow sich Sorgen um die Kinder. Er betreue quasi ausschließlich Familien, die zu Gewalt neigten, sagt er. "Einigen Eltern wird jetzt sicherlich schneller die Hand ausrutschen. Das wird passieren", sagt er. Viele Eltern hätten nie gelernt, zu erziehen. Sie bräuchten jetzt Menschen, die an ihrer Seite stehen. "Aber viele Familien haben diese Menschen nicht."

Die Arche versucht, für die Familien da zu sein, so gut es ohne den direkten Kontakt geht. Sie hat WhatsApp-Gruppen für die Kinder eingerichtet. Es gibt einen Live-Chat. Die Mitarbeiterinnen haben sich Aufgaben und Spiele für die Zeit zu Hause überlegt. Alles, was die Archen an Brettspielen in den Lagern hatten, ist jetzt auf die Wohnzimmer der Familien verteilt. Ein Idee: Die Kinder können zu Hause Helferpunkte sammeln: Wenn sie zum Beispiel ein Essen kochen oder den Müll runterbringen, sollen sie ein Foto davon an die Arche schicken und bekommen Punkte. "Wir versuchen, Probleme abzufedern", sagt Siggelkow. Er selbst sei rund um die Uhr erreichbar. Und im Zweifel informiert er das Jugendamt.

Die Ämter arbeiten weiter, die Kindernotfall-Hotlines der Kommunen bleiben erreichbar. Manchmal werden sie in sozialen Netzen und auf den Homepages nun besonders beworben, wie die Senatsverwaltung von Berlin erklärt. Die ambulanten Hilfen würden selbstverständlich weiter stattfinden, sagt ein Sprecher. Sie würden gegebenenfalls angepasst.



In einem Schreiben, dass verschiedene Träger vor einigen Tagen vom Senat erhalten hatten, heißt es allerdings auch, grundsätzlich zielten gerade alle Maßnahmen auf die Eindämmung der Pandemieausbreitung ab. "Gleichzeitig sind aber dringend erforderliche Leistungen im Bereich der Jugendhilfe, insbesondere im Bereich Kinderschutz und der Eingliederungshilfe zu gewährleisten." Was sind jetzt noch dringend erforderliche Leistungen?