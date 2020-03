Dieser Artikel ist Teil des ZEIT-ONLINE-Schwerpunktes "Die neuen Familien" zu Patchwork-Familien aus dem Ressort X. Eine Auswahl weiterer Schwerpunkte finden Sie hier.



Wenige Wissenschaftler auf der Welt haben sich so intensiv mit Patchworkfamilien beschäftigt wie der Amerikaner James Bray. Der Psychologe und langjährige Präsident der "American Psychological Association" erforscht seit mehr als 30 Jahren die Entwicklung von Familien, viele Paare hat er selbst beraten. Und er spricht aus eigener Erfahrung: Seine erste Ehe wurde geschieden, heute lebt er mit seiner zweiten Frau in San Antonio und Houston im US-Bundesstaat Texas. Wir erreichen ihn per Skype in seinem Büro.

ZEIT ONLINE: Professor Bray, nach all den Jahren ihrer Forschung und den vielen Paaren, die sie beraten haben: Würden Sie sagen, es gibt so etwas wie eine normale Familie?

James Bray: Was als normal gilt, hat sich radikal verändert. Als ich vor drei Jahrzehnten mit meiner Arbeit anfing, war Familie durch biologische Abstammung und Heirat definiert. Heute definieren wir sie anders.

ZEIT ONLINE: Nämlich wie?

Bray: Als ein Netzwerk von einander verpflichteten Beziehungen. So lautet die neue Definition des National Institute of Mental Health.

ZEIT ONLINE: … des großen staatlichen Instituts in den USA, das sich mit psychischer Gesundheit beschäftigt.

Bray: Ja. Mit der Definition sind explizit auch Lesben und Schwule gemeint, die sich lieben und Kinder großziehen, aber lange Zeit nicht die nötigen Rechte dazu hatten. Und geschiedene Personen, die einen neuen Partner gefunden haben, aber nicht wieder geheiratet haben. Es gibt heute nicht mehr die eine Normalität, sondern sehr viele. Und was als normal gilt, wird sich weiter verändern.

ZEIT ONLINE: Finden Sie das als Psychologe richtig?

Bray (lacht): Absolut, ich habe selbst an der neuen Definition mitgearbeitet. Sehen Sie, als ich ein Kind war, hat sich in den USA niemand scheiden lassen. Und wer sich doch scheiden ließ, mit dem war etwas nicht in Ordnung. Heute legen Erwachsene mehr Wert darauf, gute Beziehungen zu führen, weshalb es mehr Scheidungen und wiederverheiratete Paare gibt. 35 bis 45 Prozent aller Amerikaner lassen sich im Laufe ihres Lebens scheiden oder heiraten neu. Das ist ein substanzieller Teil der Bevölkerung.

ZEIT ONLINE: Anhänger traditioneller Familienmodelle argumentieren, dass die Vielzahl an Scheidungen und Patchworkfamilien zwar mehr Freiheit für die Erwachsenen bedeutet. Das Nachsehen aber hätten die Kinder.

Bray: Unsere Forschung zeigt, dass das nicht notwendigerweise der Fall ist. Es kann sogar sein, dass Kinder aus solchen Familien einen Vorteil haben, weil sie neue Geschwister und Angehörige hinzugewinnen, zu denen sie positive Beziehungen knüpfen können.

ZEIT ONLINE: Das klingt erstaunlich positiv. Viele Wissenschaftler waren lange Zeit pessimistischer, wenn es um die Entwicklung von Scheidungskindern geht.

Bray: Es gibt hier keine klare Botschaft. Wir wissen aus unseren Langzeitstudien, dass rund 70 bis 75 Prozent der Kinder die Trennung der Eltern ohne größere Probleme bewältigen. Aber natürlich sind Trennungen Brüche im Leben von Menschen. Sie sind Stress für alle Beteiligten. Und jeder, der Stresssituationen erleidet, läuft Gefahr, emotionale Probleme zu bekommen.

ZEIT ONLINE: Den 75 Prozent stehen 25 Prozent gegenüber, die Probleme durch eine Trennung bekommen. Das scheint doch eine Menge zu sein.

Bray: Ja, zwischen 25 und 30 Prozent der Scheidungskinder entwickeln Verhaltens- oder Lernprobleme. Das reicht von rebellischem Verhalten über Probleme in der Schule bis hin zu handfesten psychischen Krankheiten wie Depressionen oder Angststörungen. Allerdings muss man zwei Dinge bedenken. Erstens: Auch 10 bis 15 Prozent der Kinder, die keine Trennung erlebt haben, zeigen ähnliche Probleme. Und zweitens sind diese meist nur vorübergehend. Meist verschwinden sie binnen zwei Jahren wieder. Ich denke daher, wir sollten uns auf das Positive konzentrieren: Dem Großteil aller Trennungskinder geht es absolut okay.

ZEIT ONLINE: Was genau durchleben die Kinder nach einer Trennung?

Bray: Sehr unterschiedliche Dinge. Für Kinder, die älter als sechs Jahre sind, ist es meist schwieriger. Diese Kinder haben schon Erinnerungen an ihre alte Familie. Gerade wenn diese gut für sie war, ist die Veränderung schwer. Kinder neigen zudem dazu, sich die Trennung der Eltern selbst anzulasten, vor allem im Alter zwischen sechs und neun Jahren. Diese Kinder fragen sich: Bin ich schuld daran, dass meine Eltern nicht mehr zusammen sind? Bin ich meinen Eltern noch wichtig?