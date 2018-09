Inhalt Seite 1 — Die Plots der Gewalt Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Man will es am liebsten gar nicht mehr hören, weil es so bedrohlich ist. Weil man das Gefühl bekommt, unsere Gesellschaft bricht auseinander. Da stürmt der 18-jährige Georg R. mit Axt und Molotowcocktails in eine Schule und will seine Mitschüler töten. Ein Mädchen schwebt noch in Lebensgefahr. Erst vor ein paar Tagen haben zwei andere junge Männer jüngere Jugendliche bedroht, um dann einen Mann zu Tode zu prügeln, der ihnen zu Hilfe eilte.

Auf den ersten Blick haben beide Fälle nichts miteinander zu tun. Der Amokläufer ist Gymnasiast, ihm hätte womöglich ein gutes bürgerliches Leben bevorstehen können, wenn er es gewollt hätte. Viel wissen wir nicht über ihn. Nur dass es ihm nicht gut ging und dass das nicht unbemerkt geblieben ist. Er war in psychotherapeutischer Behandlung. Die beiden Schläger hingegen sind Unterschichtkinder, die schon mit 17 und 18 Jahren der Polizei wegen Gewalt und Diebstahl bekannt sind und ihr Leben mit Drogen betäuben.

Zudem hat jeder der jungen Männer seine eigene Geschichte, seine ganz eigenen Probleme, die wir aus der Ferne nicht befriedigend analysieren können. Georg R. in Ansbach war sicher nicht genau wie die Amokläufer Tim K. aus Winnenden oder Eric und Dylan aus Littleton, und die beiden Münchner Schläger haben andere Erfahrungen als Spyridon L. und Serkan A., die ebenfalls in München einen Rentner fast zu Tode schlugen.

Alle schlichten Einzel-Lösungsvorschläge wie das Verbot von Computerspielen und die Verschärfung von Strafen und Sicherheitsmaßnahmen, auf die wir jetzt wieder warten, sind angesichts der psychischen Vielfalt der Einsamen und ihrer Unberechenbarkeit lächerlich.

Trotzdem haben all die jungen Männer etwas gemeinsam. Sie schauen nicht mehr wie die Verlierer von früher still aus ihrem Eckchen zu, wie das Leben sie nicht mitnimmt. Sie wollen sich nicht mit einer kleinen Rolle im Leben begnügen, sie wollen die Hauptrolle, selbst wenn es die des gemeinsten Fieslings ist. Sie hassen nicht nur sich selbst, sie hassen uns alle. Und sie bekommen, was sie wollen: Plötzlich beachten wir sie und machen sie zu Stars, wenn auch nur, weil wir so viel Angst vor ihnen haben.

Sie haben noch etwas Zweites gemeinsam. Sie denken sich den Plot für ihren grandiosen Auftritt nicht aus. Sie wählen einen bereitstehenden Handlungsvorschlag.

Zwei Plots scheinen je nach Schicht, Wohnort, Familiengeschichte und Bildungshintergrund zurzeit besonders attraktiv zu sein: In dem einen stürmen junge Männer mit Waffen und einem klaren Plan in eine Schule, in dem anderen wüten sie scheinbar willkürlich und spontan irgendwo gegen irgendwen mit größtmöglicher Brutalität. Gemeinsam ist beiden Handlungssträngen, dass die Täter das Mitgefühl mit ihren Opfern verlieren. Sie wollen töten, um der Welt ihren Hass zu zeigen.