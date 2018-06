10 Uhr morgens in einer 9. Klasse der Gesamtschule Bahrenfeld in Hamburg. "Jacken aufhängen, Ranzen an den Haken", ruft die Lehrerin. Es muss Platz geschaffen werden für die Leute vom Schauspielhaus. Der Klassenraum verwandelt sich gleich in eine Bühne, und die Schüler werden zu Mitwissern eines geplanten Amoklaufs. Sie tuscheln aufgeregt, die Profis vom Theater sind allerdings noch nervöser. Denn alle sind gekommen: Schüler, Lehrerin, Rektor und von der anderen Seite nicht nur die Schauspieler, sondern auch der Autor des Stücks, die Dramaturgin, Regisseurin und Theaterpädagogin. Und, oh je: "Die Applausordnung haben wir nicht abgesprochen."

Es herrscht Premierenstimmung, nur die Bühne ist ungewöhnlich eng. Die Schauspieler müssen sich im kleinen Klassenzimmer vor die Tafel und zwischen die in Sechsergrüppchen zusammensitzenden Jugendlichen quetschen, um zu spielen.

Es klopft an der Klassentür, Karl und Helena, zwei Studenten, treten ein. Die Klasse ist mucksmäuschenstill. Karl ist damals hier zur Schule gegangen, behauptet er. Damals, als ein Junge gestorben war. Er hat vor, seiner Freundin und sich selbst zu erklären, wie es so weit kommen konnte mit ihm und seinem Freund Johann, der sich Mut nannte, "wie Mutant".

Karls Erzählung wechselt mit gespielten Rückblicken. Die Neuntklässler werden mit anspruchsvoller Theatersprache gefordert, das Stück biedert sich nicht durch nachgemachten Jugendjargon an. Die Handlung ist reine Fiktion, aber es hätte so sein können. Das glauben am Ende auch die Schüler der Hamburger Gesamtschule.

Karl ist neu in der Klasse. Er freundet sich an mit Mut, dem Außenseiter, der später den Amoklauf planen wird. Mut ist kein dummer Proll, auch kein Emo, wie die echten Schüler die traurigen Außenseiter nennen, die sie auf dem Pausenhof links liegen lassen. Mut ist klug. "Der sehe nicht anders aus, hat normale Klamotten an, er denkt aber anders", sagt einer der Schüler nach der Vorstellung. Mut sagt selten etwas im Unterricht, aber wenn, dann komplizierte Dinge: "In Wirklichkeit leben wir in der dritten Welt, in der dritten Welt der armseligen Gedanken."

Als Johann am Anfang des Stücks reihum in die aufmerksamen Gesichter der realen Schüler schaut und sagt: "Das ist eine Klasse wie jede andere … vollgestopft mit Vollidioten", ist das Eis gebrochen, die Schüler lachen. Sie bleiben bis zum Ende des Stücks mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit dabei.

Mut und Karl, die beiden Außenseiter, schotten sich immer mehr von ihren Mitmenschen ab. Karl, der wegen der Arbeit seines Vaters oft die Schule wechseln muss und eine depressive Mutter zu Hause hat, fühlt sich Mut verwandt. Er sagt, dass man niemandem trauen könne, nur sich selbst. Mut gibt dieser Aussage einen neuen Dreh: "Menschlichkeit wird überbewertet", erklärt er. Noch wird kein Amok-Frühwarnsystem helfen, um einem pubertierenden Außenseiter, der so etwas sagt, zu unterstellen, er plane einen Amoklauf. Mut jedoch ist schon "aus der Welt gefallen", wie der Titel des Stücks anklingen lässt. Aus Misstrauen wird Hass.