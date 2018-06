Nach all der Aufregung um das Schulreferendum fragt man sich nun, wie es weiter geht in Hamburg. Wird die Schule in der Hansestadt bleiben wie eh und je und auch die Reformen in anderen Bundesländern verhindern? Keine Perspektive auf Veränderung ungerechter Strukturen?

Dazu muss man sich noch einmal anschauen, worum es eigentlich ging: Um Kinder, die zwei Jahre länger im selben Schulgebäude mit den alten Klassenkameraden gemeinsam lernen sollten, statt schon nach der vierten Klasse in eine neue Schule zu wechseln. Zwei Jahre weniger Latein auf den altsprachlichen Gymnasien, zwei Jahre Schonfrist vor dem Aussortieren für die Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen. Sie hätten ein wenig Zeit gewonnen, um aufzuholen, was ihnen nicht in die Wiege gelegt wurde. Schade, dass es so nicht gekommen ist – aber es sind nur zwei Jahre. Die umstrittene Abschaffung des Elternwahlrechts war lange vor der Abstimmung schon vom Tisch.

Das Scheitern der Primarschule nach einem derart erbittert geführten Kulturkampf in Hamburg fühlt sich so an, als wäre alles verloren. Und das könnte der eigentliche Verlust sein: dass die Reformer den Mut verlieren könnten, weiter an mehr Gerechtigkeit in Bildungsfragen zu glauben. Die offizielle Website der Schulreform wird aktualisiert, heißt es. Nichts ist dort zu lesen. Dabei kann es jetzt endlich richtig losgehen, auch ohne Ole von Beust, denn an eine Partei ist diese Reform nie gebunden gewesen.

Die Primarschule war nämlich nur ein – vielleicht besonders aufwendiger, aber kleiner – Teil des Gesamtpakets der Reform. Alles andere stand nicht zur Abstimmung. Neue Lehrer werden eingestellt, andere geschult in moderneren Methoden individuellen Lernens. Die Hauptschulen werden abgeschafft und die Stadtteilschule entsteht. Sie soll Schüler in kleineren Klassen beherbergen, besser auf Berufe vorbereiten und kann doch auch all jene zum Abitur führen, die erst spät bemerken, dass sie das Zeug dazu haben (nach 13 anstatt nach 12 Jahren wie auf dem Gymnasium). Auch für die Kleinen stand nicht zur Abstimmung, dass demnächst die Anzahl der Schüler in einer Klasse begrenzt und individualisiert gelernt werden soll. Jedes Kind soll abgeholt werden, wo es steht, die guten helfen den schlechten. Talente lassen sich bei jedem Kind entdecken.

All das kann, wenn die ängstlichen Bürger nicht weitermauern, zum Erfolg führen. Denn auch ohne die zwei Jahre in der Primarschule können Kinder in der Stadtteilschule gemeinsam und ihren eigenen Bedürfnissen und Voraussetzungen entsprechend lernen. Immer vorausgesetzt, dass diese Schule nicht auch vorverurteilt und von den Bürgerkindern gemieden wird, die weiter um jeden Preis durch das verkürzte achtjährige Gymnasium gepeitscht werden, ob ihnen das gut tut oder nicht.

Die Vorteile der Herkunft werden den Kindern aus gebildetem Elternhaus trotzdem überall erhalten bleiben, keine Schule kann ihnen diesen Startvorsprung nehmen. Aber die Nachteile der anderen können ein wenig gemildert werden, wenn der Plan aufgeht.

Außerdem könnte es ja passieren, wenn die Ressourcen stimmen und die Lehrer motiviert sind, dass diese Schüler, die Schule nicht so schnell doof finden. Dass sie nicht nur Wissen in sich hineinstopfen, um es schnell wieder zu vergessen, sondern das Lernen lernen. Dass sie sich den Spaß an intellektuellen und sozialen Herausforderungen erhalten. Das nützt nicht nur den Kindern aus sozial schwachen Familien, sondern auch denen der Reformgegner, selbst wenn sie ein paar griechische Phrasen weniger gelernt haben.

Außerdem werden diese Schüler, wenn sie wahlberechtigt sind, vielleicht bereit sein, mehr politische Verantwortung zu übernehmen. Beteiligt haben sich am Referendum hauptsächlich jene Hamburger, die in wohlhabenden Vierteln wohnen. Dort wo jene Bürger wohnen, die schlechter gebildet sind, gaben auch nur wenige ihre Stimmzettel ab.