Kommt ein junger Lehrer, nachdem er sein Examen bestanden und im Referendariat erste Praxiserfahrungen gesammelt hat, an seine erste Schule, bestehen die ersten Jahre meist nur darin, als Einzelkämpfer zu überleben. Der Pädagogikprofessor Ulrich Hermann beschreibt es so: "Man beraubt die jungen Lehrer der Möglichkeit, ihren Beruf erlernen zu können, weil sie dort allein gelassen werden".

Hamburg will mit der Berufseingangsphase (BEP) Junglehrern den Einstieg ins Schulleben erleichtern. Bei der Auftaktveranstaltung "Willkommen an Bord" wird neuen Lehrern ein Starter-Set in die Hand gedrückt und ihnen praxisnahe Fortbildungen sowie Coachings ans Herz gelegt, die für die Bewältigung der ersten Zeit helfen können. "Das Feedback der Junglehrer ist geradezu begeistert", sagt Simone Ortjohan vom Landesinstitut für Lehrerbildung. 50 bis 90 Prozent der Lehrer nehmen seit 2003 das Angebot wahr, obwohl es dafür keine Anrechnungsstunden auf den Unterricht gibt. Zum August 2011 führte die Hamburger Bildungsbehörde die BEP jetzt verpflichtend ein. Die Schulen sollen außerdem seit der Hamburger Fortbildungsoffensive 2009 selbstständig planen, was sie für die Entwicklung ihrer Schule und ihres Unterrichts brauchen – eben auch Fortbildungen.

Auch in Bayern ist seit dem sogenannten Eichstätter Kongress 2005 festgelegt, "dass Schulen ihre Qualität steigern, wenn sie weitgehend eigenverantwortlich handeln". Sowohl regional als auch lokal wird ein Fortbildungs-Angebot aufbereitet, das vor allem aus der Nachfrage der Schulen entstanden ist. Außerdem setzt das Staatsministerium für jeweils zwei Jahre ein sogenanntes Schwerpunktprogramm fest, das im jetzigen Schuljahr die Themen "Unterrichtsqualität" und "Personalentwicklung" beinhaltet. Eine Evaluierung ist Pflicht. Andere Bundesländer sind ebenfalls in Aufbruchsstimmung.

Der Erziehungswissenschaftler Jürgen Ölkers von der Züricher Universität fragt allerdings: "Wieso ist bei Berufsbeginn nochmals eine irgendwie betreute Phase nötig, wenn schon die anderen Phasen nichts anderes getan haben, als auf den Beruf vorzubereiten? Man kann die neuen Programme wie eine Kampfansage an die beiden ersten Phasen der Lehrerbildung verstehen." Seiner Meinung nach passt das Ausbildungswissen in aller Regel nicht zum Praxiswissen und zu den Erfordernissen des Berufs, es fehlt die Übertragbarkeit. Deshalb muss zum Berufsstart praxisnah weitergelernt werden.

Wie sieht es nun aber in der Praxis der Fortbildungen für Lehrer aus? Dieter Schoof-Wetzig vom Verein zur Förderung der Lehrerfortbildung (DVLfb) sagt: "In allen Bundesländern ist es noch ein weiter Weg zu einem angemessenen Fortbildungsangebot." Jürgen Ölkers begründet das so: "Die Frage nach gutem Unterricht orientiert sich bisher noch viel zu oft an Lehrplänen und Ressourcen, nicht aber an der essentiellen Frage: Wie professionalisiere ich die Lehrkräfte – und zwar nach der Ausbildung?"

Rund 40 Institute und Akademien quer durch Deutschland bieten länderintern zwar ein breit gestreutes Kursangebot, aber: "Die Fortbildungen waren praxisfern und unsortiert", so Ölkers. Es gibt Studien, die diese Unwirksamkeit belegen, unabhängig davon, wie die Kurse qualitativ waren.

Dieter Schoof-Wetzig ergänzt, dass den Ländern meist eine einheitliche Systematik fehlt. In manchen Bundesländern fehle die genaue Bedarfsermittlung, sowohl auf schulischer Ebene, als auch die individuellen Bedürfnisse der Lehrer betreffend. Außerdem fehlen Angebote, die didaktisch und methodisch, also professionell abgestimmt sind. In anderen Ländern sollen vor allem die jeweiligen strukturellen Veränderungen der Ministerien durch Fortbildungen unterstützt werden, wenn etwa Schultypen zusammengelegt werden. Hier sollen Fortbildungen unterstützen.