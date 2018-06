Die vorderen Sitzreihen haben die jungen Männer frei gelassen. Sie drängen sich in den letzten beiden. Die meisten haben kurz geschnittenes oder geschorenes Haar. Linke Jungendliche sehen so nicht aus, aber ob sie rechts sind, weiß auch ihr Lehrer nicht zu beantworten. "Bei uns wird weder Rotfront noch Sieg Heil gebrüllt. So was bleibt an unserer Schule draußen."

Doch da die Kollegen der Berufsschule in Pirna vermuten, dass ein paar ihrer Holzmechaniker-Lehrlinge "in die Nazi-Richtung" tendieren, haben sie sich zu einem Besuch der Gedenkstätte Sonnenstein entschlossen, eine ehemalige Heilanstalt auf einer Anhöhe über der Stadt, in der die Nazis 15000 Behinderte ermordeten. Einige Schüler haben die Arme verschränkt. Ihre Minen sind skeptisch. Anne Gedlich, 22, Geschichtsstudentin, die die Gruppe durch die Gedenkstätte führt, versucht ihren Einstiegsvortrag mit Fragen aufzulockern. "Könnt ihr euch vorstellen, warum man Darwins Theorie nicht auf den Menschen anwenden kann?" Doch die Schüler antworten nicht. Nach einer Raucherpause geht es in den Keller, in dem die Nationalsozialisten die Menschen vergasten und anschließend verbrannten. Ein paar Schüler scherzen miteinander. In einem Raum stehen Tafeln mit Fotos und Lebensläufen einzelner Opfer. Nur wenige fangen an zu lesen. "Wen’s nicht interessiert, sagt Gedlich, "der kann schon mal vorgehen. Wir treffen uns in der Gaskammer."

Ihre Überleitung klingt routiniert. Sie habe oft sehr interessierte Gruppen, aber eben auch verstockte wie diese, berichtet Gedlich. Auch dass Schüler während ihrer Führung lachten, komme häufiger vor. "Das übergehe ich."

Gedlich hält Jugendliche, die so reagierten, nicht für "rechts". "Die wollen einfach nur cool sein." Und zur Coolness gehöre für manche auch, "irgendwie halbrechts" zu sein.

Doch wie oberflächlich die Einstellung auch ist – in Gegenden mit rechter Jugendkultur muss der Geschichtsunterricht über den Nationalsozialismus an eine andere Ausgangsposition anknüpfen. Sonst kämpfen Lehrer damit, dass Jugendliche die Verbrechen der Nazis zwar schrecklich finden, aber so weit weg, dass sie sich nicht mehr verantwortlich fühlen. Rechte Jugendliche beziehen sich ausdrücklich auf das Dritte Reich, in einer verqueren Lesart.

Einige Lehrer an Gymnasien in Sachsen und in Brandenburg berichten, dass Schüler, die sie für rechts halten, mitunter durch großen Fleiß auffielen, wenn das Dritte Reich durchgenommen werde. Sie nennen den Schülertypus "Edel-Nazi". Es seien nur Einzelne, die den Unterricht manchmal sogar tragen würden, sorgsam darauf bedacht, ihre Ansichten nicht zu äußern.