5/7

Gymnasiasten gehen in allen Bundesländern ein Jahr weniger zur Schule, wenn die Maßnahme auch noch nicht an allen Schulen eingeführt ist. Die deutschen Schulabgänger sollen damit international konkurrenzfähiger werden. Dass jedoch derselbe Stoff in acht statt neun Jahren (in Berlin und Brandenburg sind es sechs Jahre) untergebracht wurde, stresst Jugendliche, Eltern und Lehrer. Kein Problem damit haben Sachsen und Thüringer, wo die Schüler bereits seit der Wende nur acht Jahre Zeit bis zum Abitur hatten. Schon in der DDR war das so. Auf die Leistungen hatte "G8" bisher keinen Einfluss.