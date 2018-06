1/4 Madeleine, Dustin, Alyssa, Sandra und Sascha vor dem Herzog-Ernst-Gymnasium. Ihr Abi-Motto frei nach Harry Potter: Hegwarts - das Abitur der Weisen © Werner Bartsch 2/4 Am Ende gibt es die Noten. Die Stimmung ist ausgezeichnet. © Werner Bartsch 3/4 Vor der Notenvergabe tanzen die Schüler zur selbst organisierten Abi-Show. © Werner Bartsch 4/4 Das Abi-Monument 2011. Jeder Abiturjahrgang verewigt sich am Herzog-Ernst-Gymnasium mit einem Kunstwerk. © Werner Bartsch

Sandra organisiert noch eine Courierfahrt, damit die Abi-T-Shirts rechtzeitig am Tag X da sind. Madeleine kämpft mit dem Schnitt des Abi-Films. Sascha koordiniert bis drei Uhr morgens den Aufbau der Bühne und der Technik, die Abi-Band probt ihren Abi-Song noch in der Frühe. Und Florian bastelt bis zum Schluss an der Abi-Zeitung, die mindestens so schwer ist wie ein Schulatlas.

Bis die Schüler des doppelten Abiturjahrgangs des Herzog-Ernst-Gymnasiums am Tag X endlich erfahren, ob und mit welcher Note sie ihr Abitur bestehen, haben sie schon eine Show, ein Kunstwerk und diverse Abi-Scherze präsentiert. Für die Eltern, für die Lehrer, und um sich selbst zu feiern. Alles unter dem Motto "Hegwarts – das Abitur der Weisen", angelehnt an Harry Potter. Deshalb schmoren einige Lehrer nach dem Abi-Scherz auch in einer Kammer des Schreckens.

Zwei Jahrgänge haben in Niedersachsen und Bayern in diesem Jahr gleichzeitig ihre Abiturprüfungen abgelegt. Am Uelzener Gymnasium waren es insgesamt 179 Schüler, 84 aus G 8, dem um ein Jahr verkürzten Abiturjahrgang, und 95 aus G 9. Auch ein Novum der verkürzten Schulzeit: 26 von ihnen waren zu Beginn der Prüfungen noch minderjährig, der Jüngste nur 16 Jahre alt.

Erst nach der großen Show, versammeln sich die Schüler dann im Musiksaal. Schwer zu ertragen ist der erste Teil: 18 Namen werden vorgelesen. Diese Schüler müssen mit ihren Tutoren den Raum wieder verlassen. 16 von ihnen gehen in der folgenden Woche in die Nachprüfungen. Am Ende haben immer noch zehn Schüler, fünf G9er und fünf G8er, das Abitur nicht bestanden. Die Quote nicht bestandener Abiturprüfungen ist allerdings exakt gleich hoch wie im Vorjahr, wurde also nicht von der verkürzten Schulzeit beeinflusst.

Die, die jetzt noch im Saal sitzen, wissen: Es ist geschafft, sie haben bestanden. Doch der Oberstufenkoordinator Herr Steneberg lässt sich von Freudentränen, Jubel und Umarmungen nicht unterkriegen. Er stellt die Glücklichen ruhig, indem er ausführlich Formalien klärt: Er spricht von Computern, die noch mit allem Zubehör zurückgegeben werden müssen und vom Dresscode für den Empfang beim Bürgermeister, er zeigt Formulare und Tabellen auf dem Overhead-Projektor. Die Schüler scharren mit den Füßen oder blicken ins Leere. Endlich werden die Zettel mit den Noten verteilt, von denen für einige die Chance auf den ersehnten Studienplatz abhängt.

Die Durchschnittsnote des Doppeljahrgangs am Herzog-Ernst-Gymnasium ist 2,57 und liegt im Schnitt der Vorjahre der Schule. Das verkürzte Abitur hat ihn nicht gedrückt. Die G-8- und G-9-Schüler unterscheiden sich auch in der Durchschnittszensur nicht wesentlich voneinander. Allerdings gehen die Bestnoten mehrheitlich an die, die ein Jahr länger Zeit hatten. Eine Zensur von 1,9 oder besser haben 22 G-9-Schüler und nur sechs G-8er. Die einzige 1,0 geht auch an G 9 – aber gleich gefolgt von 1,1 an G 8.

Abitur 2011 Der besondere Jahrgang Durch die Verkürzung der Gymnasialzeit werden in Bayern und Niedersachsen dieses Jahr zwei Jahrgänge auf einmal entlassen. Wie erleben das die Abiturienten? Wir begleiten die Abschlussklasse des Herzog-Ernst-Gymnasiums in Uelzen in der Serie "Der besondere Jahrgang"

Nach Tag X und der Abi-Party folgen nun nur noch die offizielle Entlassung und der Abi-Ball am Samstag. Den immerhin müssen die Gefeierten diesmal nicht selbst organisieren, das macht traditionell der Jahrgang unter ihnen. In den Tagen darauf werden sich die ersten schon in alle Welt ziehen, auf Reisen gehen oder arbeiten. Andere werden ihre Bewerbungen für einen Studienplatz verschicken.