Ehrlich gesagt hatte ich mir den Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife ganz anders vorgestellt – härter, anstrengender und fordernder. Die Prüfungsphase war zwar nicht einfach und so einige Feiern fanden deshalb in der Zeit ohne mich statt. Aber Ende Juni hielten wir unsere Abiturzeugnisse in den Händen. "Und das war’s jetzt schon?", dachte ich.

Themenwoche G8 Themenwoche: Sturm auf die Unis In Niedersachsen und Bayern haben zwei Jahrgänge gleichzeitig Abitur gemacht, die Wehrpflicht ist Geschichte: In diesem Wintersemester drängen eine halbe Million Studienanfänger an die Hochschulen, so viele wie niemals zuvor. Eine Herausforderung für die Universitäten, aber genauso für die Studienanfänger. Sie konkurrieren um Studienplätze und Wohnraum und müssen sich besser organisieren als Studenten zuvor. In einer Themenwoche berichtet ZEIT ONLINE über die Folgen des Studentenansturms für die Hochschulen, über Studienanfänger und ihren Start in einen neuen Lebensabschnitt. Unsere Geschichten zum Thema Alternativen: Was tun, wenn's nicht klappt mit dem Studienplatz? Wie man die Zeit sinnvoll überbrückt. Private Hochschulen: Wie sie von den steigenden Studentenzahlen profitieren Minderjährig an die Uni: Was auf die 17-Jährigen zukommt Wohnungssuche: Kampf um WG-Zimmer, den Platz im Studentenwohnheim oder die eigene Wohnung Raten: Ein Quiz zum studentischen Leben in Deutschland



Erst einmal was anderes machen: Warum es sinnvoll sein kann, ein Jahr auszusetzen zwischen Schule und Studium.



Warten auf den Sturm: Wie sich die Universitäten in Hessen und Nordrhein-Westfalen vorbereiten, wo die doppelten Abiturjahrgänge noch ausstehen Ihre Erfahrung: Schreiben Sie einen Leserartikel über Ihre Erfahrungen mit Bewerbungen an den Unis, der Suche nach einem WG-Zimmer und wie es Ihnen nach dem Ende der Schulzeit geht.

Über das zwölfjährige Abitur waren wir am Ende alle froh. Lust auf den Schulbesuch hatte nämlich keiner mehr. Verwandte und Bekannte aus anderen Bundesländern, die noch ein weiteres Jahr die Schulbank drücken mussten, haben wir bemitleidet.

Die Diskussionen über G8 oder G9 waren für uns schwer nachzuvollziehen, weil wir nichts anderes kannten als unser Modell. Einiges hätte ich zwar auch gern geändert, wie zum Beispiel, dass wir alle Fächer bis zum Ende belegen mussten, samt zweier Fremdsprachen und dreier Naturwissenschaften; oder dass wir alle Noten ins Abiturzeugnis einbringen mussten. Doch letztendlich waren unsere 35 Wochenstunden zu schaffen.

Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Nur auf das richtige Leben danach fühlte ich mich durch die Schule nicht vorbereitet. Bei der Bewerbung für ein Freiwilliges Soziales Jahr half mir meine Mutter, auch für die Wohnungssuche in Berlin benötigte ich zusätzliche Unterstützung.

Die Anmeldung auf dem Einwohnermeldeamt in Berlin habe ich mittlerweile hinter mich gebracht. Nur der Wohngeldantrag liegt noch unausgefüllt auf meinem Schreibtisch. Doch das Wichtigste ist, dass ich jetzt in meiner eigenen Wohnung lebe. Am Abend sitze ich mit meinem Freund auf dem gemeinsamen Balkon und wir tauschen uns über die Erlebnisse im FSJ oder bei seinem Bundesfreiwilligendienst aus.

Ich mache mir jetzt schon Gedanken, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Irgendwann muss ich mich ja entscheiden: Ausbildung und danach ein Studium oder lieber gleich an die Uni? Ich habe Angst, mich für den falschen Studienplatz zu entscheiden, dann abzubrechen oder exmatrikuliert zu werden. Dann wiederum denke ich, dass dieser Gefühlsmix vielleicht genau das ist, was die Zeit zwischen Abitur und Studium ausmacht.

Viele meiner Mitschüler sind inzwischen in die weite Welt gezogen: nach Osteuropa, Indien, Südamerika oder nach Australien und Neuseeland. Einige wenige sind zielstrebig zur Uni gegangen, die Jahrgangsbesten, die jetzt Medizin oder Jura studieren.

Ich dagegen habe mir nur eine andere Stadt ausgesucht. Ich will das Alleinleben ausprobieren und die Freiheit genießen. Rückblickend war alles wirklich halb so schlimm.