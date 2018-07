Ganztagsschulen haben sich zum Renner entwickelt: rund 13.000 gab es zum Schuljahr 2009/2010 deutschlandweit. Bis Mitte des Jahrzehnts dürfte die Zahl auf knapp 20.000 wachsen. "Die für die Bundesrepublik so prägende Halbtags-Schullandschaft wird sukzessive in ein flächendeckendes Ganztagsangebot transformiert", sagt Thomas Rauschenbach vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) , unter anderem Mitautor der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) .

Aus der Studie geht unter anderem hervor, dass die Ganztagsschule den Kindern gut tut. Vor allem ihre sozialen Kompetenzen würden in allen Schulformen und Altersstufen gefördert. Die Hoffnung ist außerdem, dass die Ganztagsschule den Kindern mehr Chancen bietet, die aus sozial schwachen Familien stammen. Ihre Vorteile können Ganztagsschulen sowohl in der gebundenen Form als auch auch in der sogenannten offenen Variante ausspielen, sagt Dr. Natalie Fischer, StEG-Projektkoordinatorin vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt am Main .

Gebunden oder offen – beide Formen der Ganztagsschule können gelingen

In der gebundenen Ganztagsschule werden alle Kinder auch nachmittags an fünf Wochentagen unterrichtet und betreut. Das hat den Vorteil, dass der Unterricht einem anderen Rhythmus folgen kann. Zwischen den Unterrichtsblöcken können die Kinder sich bewegen, essen, ihren Interessen nachgehen oder entspannen. Aber auch die offene Ganztagsschule, in der die Nachmittagsangebote größtenteils freiwillig sind, kann gut gelingen. Fischer sagt: "Es kommt immer auf die Qualität der Angebote, der Schule und des Unterrichts an." Doch gerade an der Qualität hapert es wegen der klammen öffentlichen Kassen vielfach.

Die preisgünstige Variante, so fürchten Eltern, soll unter anderem in Hamburg eingeführt werden. Dort schlagen die Wellen hoch, seit Ties Rabe, Senator für Schule und Berufsbildung und neuer Vorsitzender der Kulturministerkonferenz (KMK), erklärt hat, dass an der Elbe nach den Sommerferien an 36 Standorten die "Ganztägige Betreuung und Bildung an Schulen" (GBS) starten solle. In den Genuss der GBS sollen langfristig alle Mädchen und Jungen bis 14 Jahre kommen, das gilt also an den Grundschulen und einem Teil der weiterführenden Schulen.

Essen im 15-Minuten-Takt

Viele Elternvertreter sind äußerst skeptisch. Denn für die GBS sollen Hortplätze verloren gehen – und damit eine qualifizierte Betreuung der Kinder. Die Schulen sollen sich für die Nachmittagsbetreuung ihre Kooperationspartner selbst suchen. Laut Bildungssprecher können dies die bisherigen Hortträger und alle Träger der Jugendhilfe sein. Aber was aus der Sicht der Behörde so einfach erscheint, geht nach Überzeugung der Elternvertreter nach hinten los.

Sabine Buhk, die vom Hamburger Landeselternausschuss (LEA) für die GBS zuständig ist, erklärt es am Beispiel des Mittagessens. Sie sagt, an den 30 Schulen, die jetzt schon nach diesem Prinzip arbeiten, müssten die Kinder in drei Schichten im 20-, teilweise sogar im 15-Minuten-Takt essen. Manche Schulen müssten noch bis zu drei Jahre auf eine angemessene Mensa warten. Im Hort hingegen ist Zeit zum Essen und es gibt Platz für jedes betreute Kind.

Kein Konzept für den Nachmittag

Aber nicht nur das Essen ist ein Problem. Niemand, so Buhk, wisse derzeit, wie die Nachmittage gestaltet werden. Derzeit sei nur sicher, dass die Kinder die Zeit bis 16 Uhr in den Klassen verbringen. Eine sinnvolle Abwechslung von Bewegungs- und Entspannungsphasen sei ebenso wenig erkennbar wie ein Konzept zur Hausaufgabenhilfe oder die Förderung von Talenten. Genau das aber ist Kern und Wesen der Ganztagsschule.

In anderen Bundesländern sind die Pläne schon etwas klarer umrissen. In Nordrhein-Westfalen hat vor allem auf kommunaler Ebene ein von Politik, Verwaltung und Elternschaft getragener Prozess eingesetzt: Jede einzelne Ganztagsschule soll Kern eines Netzwerkes sein. Hort-Erzieher, Mitarbeiter aus Jugendhilfe, Vereinen und Verbänden, aber auch Künstler, Musiklehrer, Sporttrainer, Sozialpädagogen und nicht zuletzt die Lehrer der jeweiligen Schulen selbst arbeiten oft schon in multi-professionellen Teams zusammen. Heraus kommen vielfältige Angebote aller Art, die den Kindern und Jugendlichen Spaß machen.