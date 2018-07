Bildungsforscher können Methoden entwickeln, Politiker und Verwaltung können Schulkonzepte entwerfen, neue Technik einführen und Curricula aufstellen. Doch was am Ende in der Klasse geschieht, liegt weitgehend am jeweiligen Lehrer. ZEIT ONLINE hat deshalb vier Praktiker aus Hamburg gefragt, wie sie sich die Zukunft ihrer Arbeit wünschen.

Jeden Schüler individuell ansprechen

"Der Unterricht läuft immer dann besonders gut, wenn sich die Schüler einem Thema ganz nach ihren individuellen Fähigkeiten nähern können. Damit das gelingt, müssen wir ihnen möglichst viele verschiedene Möglichkeiten eröffnen und eine vielfältige Lernumgebung bieten. Geometrische Figuren kann man beispielsweise begreifen, indem man sie am Rechner oder am Activeboard nachprogrammiert – oder aus Pappe ausschneidet und zusammenklebt. In Rollenspielen kann man üben, sich selbst und sein Thema zu präsentieren – oder man kann so Vokabeln lernen. Unsere Vision für die Zukunft: Mehr Zeit. Heute können wir zu wenig unserer Arbeitszeit zur Unterrichtsvorbereitung und zum Unterrichten selbst nutzen. Sehr viel Zeit geht drauf, soziale Probleme von Schülern gemeinsam mit ihren Eltern zu lösen, und dafür, behördliche Vorgaben zur Unterrichtsgestaltung umzusetzen. In Zukunft wollen wir jede Stunde so vorbereiten können, dass möglichst für jeden Schüler ein Anreiz gesetzt ist, der ihn lockt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das am liebsten in kleineren Klassen."



Svenja von Darl und Oliver Weinhold unterrichten an einer katholischen Stadtteilschule.

Unterricht und Erziehungsarbeit trennen

"Am meisten genießen die Kinder es, wenn sie möglichst autonom arbeiten können und selbst bestimmen, was sie wann und wie schnell lernen wollen. Sie wollen selbst die Welt erforschen und möglichst wenig vorgesetzt bekommen. Dass entspricht auch eher dem, was sie später im Beruf können müssen: sich selbst organisieren, eigenständig Informationen erschließen, mit anderen gemeinsam an einem Projekt arbeiten, sich gegenseitig konstruktiv kritisieren. Damit das klappt, muss ich den Schülern aber ein Gerüst bauen, in dem sie sich bewegen können. Sonst verlieren sie die Orientierung. Ich wünsche mir für die Zukunft vor allem eine neue Aufgabenteilung an der Schule zwischen den Lehrkräften, die unterrichten, und zusätzlichen Mitarbeitern, die die sozialen Dinge übernehmen. Unterricht und pure Erziehungsarbeit sollten getrennt werden. Dann hätte man die Chance, die Schüler noch individueller anzuleiten und ihnen größere Freiheitsräume zu verschaffen."

Eine Grundschullehrerin