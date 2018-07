Khayelitscha ist kein Ort, aus dem Gewinner kommen. Das Viertel im Osten Kapstadts ist eine der größten Townships des Landes. Entlang der N2, der Autobahn, die zur idyllischen Garden Route führt, reihen sich die Wellblechdächer der grob gezimmerten Holzhütten aneinander. Auf den schmalen Wegen liegt Müll, Diebstahl und Gewalt gehören zum Alltag.

Dass ausgerechnet hier Südafrikas naturwissenschaftliche Elite herangezogen wird, passt nicht ins Klischee. Aber am Rande der Township befindet sich das Centre of Science and Technology, kurz Cosat. Die staatliche Schule hat es sich zur Aufgabe gemacht, naturwissenschaftlich begabte Schüler aus armen Verhältnissen zu fördern – und für den dringend notwendigen Nachwuchs in Wissenschaft und Industrie zu sorgen. Im letzten Jahr wurde das Cosat als erste Township-Schule unter den Top 10 Schulen der Westkap-Provinz gelistet. Im Ranking des Bildungsministeriums zählt die jährliche Erfolgsrate in den Abiturprüfungen: das Cosat erreichte 100 Prozent.



Das Ergebnis hat viele erstaunt. Phadiela Cooper, der zierlichen Direktorin, sieht man ihre Freude an. Sie sitzt hinter einem massiven Schreibtisch und sagt: "Wir tun eigentlich nur das, was mir immer tun, aber ich glaube, dass das eben außergewöhnlich ist." Obwohl laut offiziellen Angaben über 20 Prozent der Staatsausgaben in den Bildungssektor fließen, steckt das Schulsystem in der Krise. Nahezu täglich berichten Zeitungen von Schulen, in denen die Kinder keine Bücher oder fließend Wasser haben, in denen die Lehrer unterqualifiziert sind oder einfach nicht zum Unterricht erscheinen.



Lehrer sind oft korrupt oder schlecht ausgebildet

Township Khayelitscha © Julia Jaki

Die Ursachen sind Korruption und dass nicht-weiße Südafrikaner während der Apartheid schlecht ausgebildet wurden. Vielen, die heute als Lehrer an staatlichen Schulen arbeiten, fehlt es an Wissen, insbesondere in den Naturwissenschaften. Das überträgt sich auf die Lernenden. Im weltweiten Vergleich schneiden Südafrikas Schüler regelmäßig schlecht ab: TIMMS, eine internationale Studie zur Leistung von Schülern in Mathematik und Naturwissenschaften, verwies die Achtklässler des Landes 2012 gar auf den letzten Platz. Familien, die es sich leisten können, schicken ihre Kinder deshalb auf gebührenpflichtige Privatschulen. Was läuft also anders im Cosat?

"Wir fordern Leistung von unseren Schülern, unabhängig von ihrer Herkunft. Das mag hart klingen, aber sie müssen da draußen in der echten Welt überleben können", erklärt Phadiela Cooper das Konzept der 1999 gegründeten Schule. Die insgesamt 505 Schüler der 8. bis 12. Klasse lernen täglich von 8 Uhr bis 16.15 Uhr, gut zwei Stunden länger als auf anderen staatlichen Schulen. Auf dem Stundenplan stehen unter anderem Mathematik, Physik, Informatik, Biologie und Englisch. Besonders begabte Schüler haben samstags noch vier zusätzliche Schulstunden, sogenannte Bereicherungsklassen.