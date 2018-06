Die chinesische Polizei hat in einem landesweiten Einsatz vier im Internet operierende Kinderhandelsringe aufgedeckt. Dadurch wurden 382 entführte Babys gerettet und 1.094 Verdächtige festgenommen, teilte das Sicherheitsministerium mit. Sie werden beschuldigt, mit Babys gehandelt und dafür illegale Internetbörsen errichtet zu haben.



Die Aktion fand demnach bereits am 19. Februar statt, der Zugriff erfolgte in 27 Provinzen. Auf den Webseiten der Beschuldigten, die als Adoptions- und Pflegekinder-Portale getarnt waren, seien "inoffizielle Adoptionen" angeboten worden. Sie hätten in Peking und der östlichen Provinz Jiangsu Babys verkauft.

Obwohl die chinesische Polizei ihr Vorgehen gegen den Kinderhandel verschärft hat und den Entführern sogar die Todesstrafe droht, ist der Handel mit Babys in China weit verbreitet. Schätzungen zufolge werden jährlich Zehntausende Kinder entführt. Inzwischen hätten viele Kinderhändler ihre Aktivitäten ins Netz verlagert, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Experten machen auch Pekings Ein-Kind-Politik für das Problem verantwortlich: Da viele Familien unbedingt einen männlichen Erben wollten, kauften sie sich einen Jungen oder seien umgekehrt schnell bereit, Töchter gegen Geld wegzugeben. Zwar wurde die Ein-Kind-Politik im vergangenen Jahr gelockert, die meisten Eltern dürfen aber nach wie vor nur ein Baby bekommen. Die Adoptionsregeln für kinderlose Paare sind dagegen relativ weit gefasst, was den Kinderhandel erleichtert.

Nach chinesischen Behördenangaben wurden in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres 24.000 Kinder aus den Händen von Kinderhändlern befreit.